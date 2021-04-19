東坡肉變湯圓！人妻「精湛手藝」曝　網暴動：想當你家人

湯圓口感軟糯Q彈，帶有淡淡的糯米香氣，深受不少老饕喜愛。然而，湯圓口味變化多元，內餡可包自己喜歡的配料，如：紅豆、花生醬、芝麻等，若是做成鹹湯圓則可包肉餡，鹹甜風味各具特色。近日就有一為人妻在家自己做湯圓，她突發奇想將湯圓DIY成「東坡肉」造型，而超精湛手藝曝光後，立刻引發眾網友暴動，不禁直呼「好想當妳家人！」

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原PO在臉書社團「廚藝公社」貼出美食照鰾直說「晚餐來個油亮亮軟QQ的東坡肉...湯圓」，而從照片可見，原PO將湯圓做成東坡肉造型，不仔細看還以為真的就是東坡肉本人，看起來是鹹的，吃起來是甜的，既特別又奇妙。

原PO也不藏私分享做法，首先，需準備的材料有：糯米粉130g、水100g，以及用來調色的「可可粉」和僞醬汁「黑糖水」，備好食材後便可開始做。第一步先將糯米粉和水揉合成糯米糰，接著煮一鍋水，沸騰後取1/6的糯米糰丟進去煮熟（浮起來就可以），再將煮過的糯米糰和未煮的糯米糰揉合均勻。

▲一名人妻突發奇想將湯圓DIY成「東坡肉」造型，引發眾網友暴動，不禁直呼「好想當妳家人！」（圖／翻攝自臉書社團「廚藝公社」）

▲「東坡肉」造型湯圓，乍看之下與東坡肉幾乎無異樣。（圖／翻攝自臉書社團「廚藝公社」）

然後取適量糯米糰加入可可粉調色，開始整型成東坡肉，捏好造型後再煮一鍋水，沸騰後把東坡肉湯圓置入鍋裡煮，記得稍微攪拌，避免黏鍋底，等湯圓浮起來後再煮3分鐘即可撈起，最後加入黑糖水，東坡肉湯圓就完成囉！

而「成品」一曝光，全場都超驚豔，更不禁垂涎，紛紛留言「超厲害的欸！」「的確是甘甜入味！媽媽真是㺅塞雷！」「有妳這樣像食神的媽媽，真幸福」、「居然是湯圓！」「看起來是鹹的，吃起來是甜的」、「好想當妳的家人喔！」「我可以去坐著吃嗎」、「簡直是鬼斧神工、巧奪天工」、「配白飯吃，咬下去才發現不對勁」、「看了食慾大開，不說還真覺得是肉」。（編輯：許苡晴）