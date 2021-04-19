中市嶺東中學爆學生毆打　砸水桶暴打全錄

台中市南屯區嶺東中學，今(19)日上午驚爆學生集體毆打學生暴力事件，有民眾經過該校旁，赫然見到「2打1」打人事件，一名學生被毆打到走廊角落處，周邊還有多人圍觀、卻未上前制止，男學生被打時間至少30秒，過程都被拍攝下來。校方表示此事件發生時學校第一時間已介入處理，均已聯繫家長到校共同輔導學生。

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嶺東中學這起「2打1」打人事件，過程被路人拍下傳到臉書社團「爆料公社」，畫面中一名學生被逼到陽台角落，另兩名學生輪流上前，一人不斷揮拳後，接著隨手拿起紅色水桶暴打，另一人則以手肘狂毆，受害同學過程中一路被打沒有還手。許多學生旁觀，卻無人制止。許多網友看了直呼學生的行為太誇張。

此暴力畫面剛好出現在學校所掛在牆壁「高中優質化」的廣告看板上，讓人覺得相當諷刺。

校方回應表示，此事件發生時學校第一時間已介入處理，均已聯繫家長到校共同輔導學生。初步瞭解，為同學假日期間在IG社群軟體起口角，到校上學後即引發衝突事件，後續學校依照學生輔導管教作法，處理後續的輔導事宜。

教育局表示，該事件起因於三名學生於假日期間在IG社群發生口角，今(19)日到校後引發肢體衝突，據悉三位學生家長均已到校了解並辦妥請假手續，將學生帶回家溝通。

教育局強調，動手打人就是不對，學校應儘速明快以校規議處，並請家長到校與導師共同輔導學生，包含行為人、被行為人及旁觀者，導正暴力偏差行為；同時，也應加強輔導學生使用社群媒體的基本禮節，避免言詞挑釁，造成積怨，衍生事端。