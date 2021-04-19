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企業捐贈千萬觸控螢幕　侯友宜化身「侯同學」與學生共學

記者陳志仁／新北報導

2021-04-19 14:37:00

圓展科技捐贈161台觸控螢幕記者會
▲新北市府攜手圓展科技於今（19）日舉行「圓展科技捐贈161台觸控螢幕記者會」。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.19）
新北市攜手民間企業一起建置智慧教室！圓展科技今（19）日捐贈161台的觸控螢幕給新北市，市長侯友宜化身「侯同學」出席捐贈儀式，與學生一起運用平板電腦及觸控螢幕體驗數位學習的樂趣。

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侯友宜表示，智慧教室是落實智能城市最重要的基石，新北市從108年起投入5億元，已建置455間智慧教室，感謝圓展科技捐贈161台75吋的觸控螢幕，讓新北市的智慧教室將擴充至615間，提供新北學子更多元的學習管道；也期待智慧科技在校園遍地開花，達成「教室無邊界、學習無國界」的目標。

圓展科技總經理許起裕指出，今年是圓展科技ESG（Environmental、Social、Governance「環境、社會、企業管治」）的元年，這27年來推動偏鄉遠距的教育；此次捐贈新北市政府161台觸控螢幕，市值約1014萬元，希望運用資訊科技發揮影響力，改變傳統教室教學風貌，為教育盡一份心力，落實「取之於社會，用之於社會」，共同打造新北市為智能城市。

教育局說，此次圓展科技的捐贈，智慧教室將大幅擴充至615間，搭配平板電腦、數位黑板、無線投影、多點觸控、加分系統和即時上網等功能；同時結合全國首創單一帳號—親師生平台，讓每間智慧教室都能在高速網路下，進行雲端及多視屏智慧教學，將持續運用科技輔助學習，落實「科技輔助自主學習」，讓學生們適性發展。

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