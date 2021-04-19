特企／逛美式賣場別錯過！高人氣爆款洗髮精又上架了

真愛不藏私，好市多社團網友心得絕對最真實！Costco經常推出許多限量版商品造成民眾瘋搶，網友推薦的好物也多到數不清。臉書Costco好市多社團裡面有很多好物值得挖寶，團友們近日逛美式賣場發現，去年在好市多上架的高人氣森歐黎漾洗髮精今年的檔期似乎又開始了，於是在社團中奔相走告提醒團友，趁早去逛快搶貨，免得被搬光後悔莫及！





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原PO發文中表示，最近逛好市多，發現去年上架過的森歐黎漾淨平衡洗髮精最近又上架了~自己是個超級油頭妹，明明洗完頭不久，髮型就好景不長，一下就油膩又扁塌，為此試過超多品牌的洗髮精都沒有找到能解決問題的，直到去年買到這款，才體會到原來髮根蓬鬆是這種輕盈舒適的感覺，直呼這款超好洗，夏天剛好要到了快補貨一波。





森歐黎漾原先在網路上販售就佳評如潮，被封為控油神器，曾創下每60秒賣出一瓶的佳績！主要針對頭皮出油，用新鮮洋甘菊萃取，洗淨後清爽蓬鬆，森林系的木質調香味，輕鬆趕走討厭的頭皮油臭味，護髮素還添加橄欖果油，搭配使用不怕控油洗髮精的乾澀感，髮質滑溜柔順，手感超棒。值得一提的是美式賣場上架的是獨家規格的超大容量，1000ML足足比外面多了一倍，價格優惠高CP值，適合全家人使用，一起體會備受寵愛的SAP級享受！





用過的網友紛紛留言分享「洗這個牌子可以乾爽一整天」、「我在網路上有買過, 超好用的, 這價格太殺了吧」、「超好用！尤其喜歡它的香味」、「現在好市多竟然有，這是哪一家店啊？我也要去補貨」。還沒有體驗過的會員，快把握這次難得的機會，去賣場搶一波！



