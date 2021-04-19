用考績強迫打AZ疫苗？高市衛生局、民生醫院否認

AZ疫苗開打，各類防疫人員接種、自費接種都陸續開放，但台灣護理師醫療產業公會理事長陳玉鳳卻表示，高雄市立民生醫院為了提高接種數，竟辦比賽提供獎金，醫護人員擔心影響考績不得不參加，痛批是變相強迫打疫苗，今（19）日高雄市衛生局簡任技正潘炤穎則出面表示，這並非新創，衛生局表示支持，並感謝民生醫院能有身為應變醫院的認知和措施。

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民生醫院自3月22起至4月30日辦理COVID-19疫苗施打競賽活動，第一名可獲得3000元禮券、第二名2500元禮券、第三名2000元禮券，遭指控是為提高院內AZ疫苗接種數，讓醫護人員擔心影響考績「不得不參加」。

▲民生醫院遭抨擊辦理COVID-19疫苗施打競賽是「變相強迫打疫苗」，民生醫院也發聲明否認。（圖／翻攝畫面）

對此，民生醫院發出聲明，工作人員接種疫苗比率與群體免疫、病人安全息息相關，高雄市立民生醫院是公辦公營醫院，更是指定應變醫院，在高雄市傳染病應變整備體系中的定位，就像桃園市的部立桃園醫院一般；為防止院內員工因為照護病人或是執行採檢任務受到感染，引發社區傳播的風險，故沿用以往鼓勵全院員工接種流感疫苗的活動方式，鼓勵各科室（非僅護理科）同仁相約排程接種COVID-19疫苗。

民生醫院並特別強調，醫院對於「無」接種意願者並未有「處罰」的作法，而是以正面鼓勵的方式促進同仁接種意願，遭影射影響考績等情事並非事實，何況109年考績已經過考績委員會決定，110年考績尚言之過早，對於接種疫苗之後，因出現明顯副作用而影響工作者，也可在醫師診治評估後，給予「公假」休養。

▲衛生局給民生醫院的公文顯示，若相關人員接種COVID-19疫苗出現身體不適現象，經出具診斷證明書，同意准予公假休養。（圖／翻攝畫面）

衛生局簡任技正潘炤穎也說明，流感疫苗也是預防院內感染的重要手段，在流感季節發生時，在過去戴口罩行為尚未普及的情況之下，容易造成院內群聚感染，民生醫院多年前，在包括流感疫苗的接種方面，院方就有提供類似的獎勵措施，在這樣的措施之下，確實讓院內群聚感染情形大幅下降，此次COVID-19疫苗也是沿用過去慣例，並非新創。

潘炤穎說，民生醫院身為指定應變醫院，並是高雄市收容COVID-19確診個案及疑似個案最多醫院的情形下，醫院的角色必須要認知，作為衛生局表示支持，並感謝民生醫院能有這樣的認知和措施，在希波克拉底誓言裡，病人的安全是首要顧念，身為一個醫者，當病人來到醫院，除了要給良好的醫療照顧之外，更重要的是必須給患者一個沒有感染風險的空間，這正是推出「我接種您放心」標章貼紙的意義，「保護自己也保護其他人」概念的落實，民生醫院提出獎勵措施，在專業考量與身為應變醫院的角色上，都是無庸置疑的。