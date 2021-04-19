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太魯閣號事故捐款超過11億　時力：衛福部應依法使用

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-19 15:24:18｜2021-04-19 17:11:57

▲太魯閣號事故捐款超過11億，時力立院黨團呼籲，衛福部應依法使用。（圖/時代力量立院黨團提供）
▲太魯閣號出軌事故捐款超過11億，時力立院黨團呼籲，衛福部應依法使用。（圖/時代力量立院黨團提供）
台鐵 408 次太魯閣號列車事2日因撞上闖入鐵軌的工程車而出軌，釀成49人罹難。衛福部針對太魯閣號事故募得11億元捐款，時代力量立法院黨團今日舉行記者會，呼籲衛福部妥善使用這筆善款，公開化、透明化，讓民眾清楚了解錢的用途。

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​時力黨團副總召陳椒華表示，此次國人的善心捐款，已高達11億元以上，呼籲政府應該妥善使用這筆善款，才能對得起國人的這份善意，務必讓受難者者及罹難者家屬的生活能獲得最好的照顧與支持。因此，期盼這次太魯閣的捐款使用情形可以公開化、透明化，讓民眾清楚了解自己的愛心是否真的有幫助到需要的人。​

​時力黨團總召邱顯智指出，這筆捐款應該要幫助給受難者家屬最好的使用，而在上禮拜五衛福部長陳時中記者會上所宣布，這些善款多將以現金給付的方式發給罹難者家屬、傷者和目睹乘客身上。​他認為，衛福部的任務還沒有結束，未來有關這些受難者家屬心理治療及重建的工作，還必須由政府主責和整合。因此，對於善款的監督管理委員會，目前其中的委員，有10個以上的政府部會單位代表，不僅還缺少災民代表，在社會公正人士的部分，也只有5位學者專家，是稍嫌不足。​

​為因應未來高度專業的心理治療與重建等相關經費的支出和工作，邱顯智指出，時力黨團建議衛福部應該廣納專業人員的意見，多加邀請包含醫學、臨床心理、諮商心理、社工等相關領域公協學會的代表，他們的參與將有助於之後心理治療與重建工作的安排與執行，也可以幫助整合專業人力與資源，確保受難家屬獲得即時、充分與專業的協助。 ​

​時力黨團幹事長王婉諭表示，衛福部在一日之內決策大逆轉，改變原先強調的「專業規畫」，改成全額撥付。但衛福部未說明清楚的是，這樣依照捐款總金額多寡直接分配，而非依照家戶需求的作法，與原先藉由「一戶一社工」了解各家戶需求的做法，實在是有所矛盾。

​衛福部目前打算以發放現金的方式，提供心理重建的相關資源，由受難者及家屬自行尋找合適的諮商、心理治療或精神醫療院所。但是王婉諭認為，台灣近年在災難心理衛生的人才培育方式鬆散。過去，衛福部雖然曾撰寫災難心理衛生教材、辦理種子師資培訓，但後來改由各醫療單位或民間團體自行辦理，各系統之間逐漸缺乏協力，導致台灣的災難心理衛生經驗難以傳承、人才不斷流失。​

​王婉諭認為，衛福部盡速掌握實際狀況與需求，並進行有效銜接，提供後續合適的諮商、心理治療或精神醫療院所的資源管道，而不是撥付善款後就了事結束。未來，衛福部也應該提出災難心理衛生專業培訓的中長期規劃，正視與解決台灣這部分的不足。​

​時力黨團呼籲，衛生福利部應依陳時中於媒體中的承諾，公布善款委員會的會議記錄，並依照《公益勸募條例》定期徵信、依指定用途使用，落實透明公開原則，才能真正讓民眾安心、放心。​



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