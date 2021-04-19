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高美館「偏挺要塞壁畫隊」啟動壁畫創作計畫　

記者陳美嘉／高雄報導

2021-04-19 16:26:22

▲「偏挺要塞壁畫隊」在高美館園區西南隅立體停車場頂層具碉堡意象的建物壁面進行集體壁畫創作。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「偏挺要塞壁畫隊」在高美館園區西南隅立體停車場頂層具碉堡意象的建物壁面進行集體壁畫創作。（圖／記者陳美嘉攝）

一項以紀念高雄市立美術館前館長李俊賢的展覽「TAKAO 台客・南方HUE 李俊賢」將於5月至9月登場。首先由「偏挺X要塞一致爐主俊賢」壁畫創作計畫率先展開，高美館邀集24位曾與李俊賢共同參與「新台灣壁畫隊」移地創作的藝術家們，組成「偏挺要塞壁畫隊」，在高美館園區西南隅立體停車場頂層具碉堡意象的建物壁面，進行為期15天的集體壁畫創作。

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館長李玉玲表示，在長達兩年的展覽籌備期中，團隊不斷思考如何讓高美館前館長李俊賢的藝術創作、對於土地的深厚情感等精神遺產能夠長久延續，因此在核心的研究展以外，同時還結合展覽前導的藝術行動「偏挺X要塞一致爐主俊賢」壁畫創作計畫，和開幕當晚的「偏挺土地—南方HUE聲景影音會」，向這位傾注畢生心力探索在地文化獨特性的藝術家李俊賢致敬。

▲此次壁畫隊藝術家成員將以南島植物為題材創作，是為紀念李俊賢任館長期間所推動的「南島當代藝術計畫」。（圖／記者陳美嘉攝）
▲此次壁畫隊藝術家成員將以南島植物為題材創作，是為紀念李俊賢任館長期間所推動的「南島當代藝術計畫」。（圖／記者陳美嘉攝）
代表「偏挺X要塞」壁畫創作計畫的藝術家李俊陽分享過往與李俊賢共同籌組壁畫隊的歷程，對於個性截然不同的兩人來說，繪畫就是他們的共同語言。

熱愛「偏挺」Painting的李俊賢，對於「壁畫」創作有獨到的見解，他認為在常民的生活的無限時空裡，理應儘量鼓勵藝術品表達於公共空間，精英藝術家與常民藝術家各就其適應的空間量表達，使各地的生活空間裡，時時有藝術、處處有藝術，不同形式的藝術品，都可以在公共空間裡找到相對應的位置。

本次在高美館立體停車場頂層草坡上，壁畫隊以具碉堡意象的建物作為創作基地，欲呼應李俊賢在土地參與的經驗中，強烈感受到台灣在歷史上的「要塞」地位，出現在台灣多處山頭或海岸的各類型碉堡，是台灣被視為要塞之地最鮮明的印證。此次壁畫隊藝術家成員將以南島植物為題材創作，是為紀念李俊賢任館長期間所推動的「南島當代藝術計畫」。

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