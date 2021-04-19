高美館「偏挺要塞壁畫隊」啟動壁畫創作計畫　

一項以紀念高雄市立美術館前館長李俊賢的展覽「TAKAO 台客・南方HUE 李俊賢」將於5月至9月登場。首先由「偏挺X要塞一致爐主俊賢」壁畫創作計畫率先展開，高美館邀集24位曾與李俊賢共同參與「新台灣壁畫隊」移地創作的藝術家們，組成「偏挺要塞壁畫隊」，在高美館園區西南隅立體停車場頂層具碉堡意象的建物壁面，進行為期15天的集體壁畫創作。





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館長李玉玲表示，在長達兩年的展覽籌備期中，團隊不斷思考如何讓高美館前館長李俊賢的藝術創作、對於土地的深厚情感等精神遺產能夠長久延續，因此在核心的研究展以外，同時還結合展覽前導的藝術行動「偏挺X要塞一致爐主俊賢」壁畫創作計畫，和開幕當晚的「偏挺土地—南方HUE聲景影音會」，向這位傾注畢生心力探索在地文化獨特性的藝術家李俊賢致敬。





▲此次壁畫隊藝術家成員將以南島植物為題材創作，是為紀念李俊賢任館長期間所推動的「南島當代藝術計畫」。（圖／記者陳美嘉攝）

熱愛「偏挺」Painting的李俊賢，對於「壁畫」創作有獨到的見解，他認為在常民的生活的無限時空裡，理應儘量鼓勵藝術品表達於公共空間，精英藝術家與常民藝術家各就其適應的空間量表達，使各地的生活空間裡，時時有藝術、處處有藝術，不同形式的藝術品，都可以在公共空間裡找到相對應的位置。





本次在高美館立體停車場頂層草坡上，壁畫隊以具碉堡意象的建物作為創作基地，欲呼應李俊賢在土地參與的經驗中，強烈感受到台灣在歷史上的「要塞」地位，出現在台灣多處山頭或海岸的各類型碉堡，是台灣被視為要塞之地最鮮明的印證。此次壁畫隊藝術家成員將以南島植物為題材創作，是為紀念李俊賢任館長期間所推動的「南島當代藝術計畫」。



