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葬禮後與父兄促膝長談　英媒爆哈利擬趕回美國陪孕妻

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-19 15:12:25

▲近來與王室關係不佳的哈利王子，趕回英國參加爺爺菲立普親王的葬禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲近來與王室關係不佳的哈利王子，也趕回英國參加爺爺菲立普親王的葬禮。（圖／美聯社／達志影像）
英國菲立普親王(Prince Philip, Duke of Edinburgh)的葬禮已於17日舉行，就連宣布脫離英國王室、近日還與妻子引發專訪風波的哈利王子(Prince Harry)，也暫時把懷孕的梅根(Meghan Markle)先放在美國家中，趕回英國奔喪，外界關注哈利此行是否能與王室重修舊好，以及是否會多留幾天與家人團聚。

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根據英國《太陽報》報導，有知情人士透露，喪禮當天，查爾斯王儲(Charles, Prince of Wales)和威廉王子(Prince William)、哈利王子離開攝影機的拍攝範圍之後，就在溫莎城堡與王室成員團聚，查爾斯還與2個兒子私下進行談話，幾人在溫莎城堡待了約2小時才離去。

關於哈利王子在英國停留的時間，王室尚未對外公布，但由於本月21日就是女王伊莉莎白二世95歲的生日，不少人都認為哈利應該會多留個幾天，為奶奶慶生。

然而，英國《每日郵報》、《鏡報》則引述王室消息人士，透露哈利最快可能週一或週二就會啟程返回美國，陪伴待產的妻子梅根，不會留到女王大壽。

《每日郵報》還指出，哈利此行雖然與父兄、嫂嫂有些互動，但因為專訪風波一事，仍有不少王室成員對他不太諒解，包含他的姑姑安妮長公主(Anne, Princess Royal)、三叔愛德華王子(Prince Edward, Earl of Wessex)夫婦，都對他相當冷淡，只有離過婚又曾陷入醜聞的二叔安德魯王子(Prince Andrew, Duke of York)願意對他表示同情，能了解被視為局外人的感受。

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