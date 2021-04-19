葬禮後與父兄促膝長談　英媒爆哈利擬趕回美國陪孕妻

英國菲立普親王(Prince Philip, Duke of Edinburgh)的葬禮已於17日舉行，就連宣布脫離英國王室、近日還與妻子引發專訪風波的哈利王子(Prince Harry)，也暫時把懷孕的梅根(Meghan Markle)先放在美國家中，趕回英國奔喪，外界關注哈利此行是否能與王室重修舊好，以及是否會多留幾天與家人團聚。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據英國《太陽報》報導，有知情人士透露，喪禮當天，查爾斯王儲(Charles, Prince of Wales)和威廉王子(Prince William)、哈利王子離開攝影機的拍攝範圍之後，就在溫莎城堡與王室成員團聚，查爾斯還與2個兒子私下進行談話，幾人在溫莎城堡待了約2小時才離去。關於哈利王子在英國停留的時間，王室尚未對外公布，但由於本月21日就是女王伊莉莎白二世95歲的生日，不少人都認為哈利應該會多留個幾天，為奶奶慶生。然而，英國《每日郵報》、《鏡報》則引述王室消息人士，透露哈利最快可能週一或週二就會啟程返回美國，陪伴待產的妻子梅根，不會留到女王大壽。《每日郵報》還指出，哈利此行雖然與父兄、嫂嫂有些互動，但因為專訪風波一事，仍有不少王室成員對他不太諒解，包含他的姑姑安妮長公主(Anne, Princess Royal)、三叔愛德華王子(Prince Edward, Earl of Wessex)夫婦，都對他相當冷淡，只有離過婚又曾陷入醜聞的二叔安德魯王子(Prince Andrew, Duke of York)願意對他表示同情，能了解被視為局外人的感受。親王去世誰繼承愛丁堡公爵頭銜？英媒：應是三子愛德華凱特出席喪禮珍珠項鍊成焦點！外媒：致敬女王73年婚姻威廉、哈利對話破冰？英媒大讚凱特助攻「很貼心」