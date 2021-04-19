創舉！全大運聖火上太空 象徵文武合一科技創新

110年全國大專校院運動會聖火今(19)日於台南文武廟取源，接力展開環校路跑，並舉行聖火升空典禮。台南市長黃偉哲於典禮上表示，成大睽違40年後再次舉辦全大運，肯定不同凡響，期待聖火傳遞圓滿，運動賽事成功，歡迎全民一起相約5月來台南觀賽旅遊。成大校長蘇慧貞表示，1976年蒙特婁奧運曾經將聖火的熱能轉換成訊號，用衛星從歐洲傳遞至北美，2014年索契奧運把聖火的火炬帶到太空，但未點燃聖火。成大的創意團隊這次結合兩屆奧運的優點，把實體的聖火，轉成電子聖火，裝載在探空氣球上，送上三十公里高空，讓台灣在地的全大運，能夠達到全球的思維、奧運聖火的規格。全大運聖火首度上太空，2021年的今天，全大運聖火以探空氣球送上太空，祈願成功大學承襲90年傲人歷史，繼續成為世界相信的力量。

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成功大學指出，成大探空氣球團隊由物理系副教授陳炳志與地科系教授林建宏共同帶領，結合全球大氣風場模式預測、GPS定位等科學技術，由校長蘇慧貞將110全大運聖火轉化為LED智慧聖火，搭載探空氣球與台灣航太領導漢翔航空製作的T700航太級太空許願卡，讓國家、學術研究、運動選手、未來主人翁等各界代表的祈願與祝福，冉冉升空，飛越中央山脈，預計降落台東花東縱谷後定位回收。這次的聖火火炬結合太空科技與運動概念，整體外觀以火箭作為設計概念，突出的脊線代表火箭噴發的線條，傳遞運動的速度感，主體顏色選擇了成大的紅色，握把以代表運動榮譽的金色，搭配充滿科技感的銀色，相互襯托智慧熱情的運動精神。

▲探空氣球將電子聖火送上高空，期許全大運賽事高飛翱翔（圖／記者林怡孜攝，2021,04,19）

成功大學說，全大運聖火，文火取自全台首學孔廟、武火來自台南祀典武廟，聖火今晚將夜宿成大博物館。從4月20日至5月8日首度環台路跑，總長1168公里，經過30所大學，造訪19個縣市，出動5個梯次、60位跑者、10位自行車騎士，沿途造訪各地校友會，成大跑者用踏實的汗水與滿腔熱忱，勇跑全台灣，力挺未來運動。

蘇慧貞表示，近年運動著重發展科學化運動訓練、訓練及防護一體化、數據化選才3項運動科學趨勢，成功大學研發能量充沛，透過環台聖火路跑募款，希望能為更多年輕運動員提供資源，期許在體育賽事中，台灣好手發光發亮。全大運賽事從5月6日至5月18日止，各方好手將齊聚台南，歡迎大家前來觀賽並為選手加油。