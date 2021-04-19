新北閱讀節23日登場 邀民眾體驗閱讀的幸福日常
記者陳志仁／新北報導
2021-04-19 15:46:21
新北最大的閱讀盛會－新北閱讀節「你用『 』讀新北」將於4月23日正式登場，新北市立圖書館特將峇里島villa閱讀角搬到市府大廳，可一邊看書、一邊聆賞黑膠，邀民眾透過聆聽、感受、品嚐等各種不同的方式，閱讀「新北」這本書，體驗閱讀的幸福日常。
新北市立圖書館表示，邁入第七年的新北閱讀節，今年以「你用『 』讀新北」為主題，除帶大家閱讀好書，更透過互動式展覽、閱讀沙龍講座、戶外閱讀市集、在地特色走讀、新北風格選書；同時結合新北市的獨立書店、出版社、文創複合店等特色店家，讓各年齡層的民眾都能找到適合自己的閱讀體驗活動，閱讀不同的城市風景。
新北市立圖書館指出，新北市政府一樓大廳展開的「你用『 』讀新北」互動式主題特展，分為「閱讀沙龍」、「百工」、「歷史」、「多元」、「探索」、「世代」、「生活」等七大展區，結合新北文學獎作品所策畫的主題展覽；除紀錄新北10年來的閱讀變遷，並搭配選書推薦，讓民眾透過閱讀，互相認識與理解彼此不同的生活形態。
另外，搭配主題特展推出的「閱讀沙龍」系列講座，23日起至30日一連8天，將有20位名人作家接力分享閱讀生活；4月23日由人氣親職作家番紅花與獨立音樂歌手吳志寧打頭陣，作家番紅花分享「我在新北 有山有海的日子」，歌手吳志寧則將用音樂的方式，分享生長在這片土地上所有的美好，新北閱讀節的相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢。