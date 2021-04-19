名家論壇》單厚之／口譯哥與統編哥

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此外，《各機關機要人員進用辦法》明訂，「機要人員不得以主管、副主管進用」，趙怡翔擔任的「政治組組長」擺明就是主管。結果外交部竟然聲稱，「政治組組長」是基於業務需要所給予的對外洽公名稱，趙怡翔的本職仍為一等諮議。
但《各機關機要人員進用辦法》中還規定，「機要人員所任職務範圍，應以機關組織法歸中所列行政類職務，襄助機關長官實際從事機要事務相關工作」，趙怡翔佔的是外交部的機要缺，人在千里之外的華府，如何襄助外交部長「實際從事機要事務」？
2019年8月，監察院就為此通過對外交部的糾正案，並認定趙怡翔的工作年資僅3年，不符「一等諮議」必須工作8年的規定。但由於再過半年就是大選，外交部強硬回擊，指監院錯誤引用法令、指控不實，完全不理會監察院的糾正，趙怡翔也就這樣一路做到今天。
「機要」任用都是比較高職等的職缺，但公務體系原本就應該以熟悉法令、規章、體制的常任文官為主，所以《各機關機要人員進用辦法》對於機要任用的員額、職務都有很嚴格的限制，防止機要制度遭到濫用，傷害到文官體制跟政府體制。根據該辦法，機要不僅不能擔任主管，也不能擔任通常是文官最高職等的「參事」等職缺。
參事通常是常任文官能做到最高職等的職缺，在部會是簡任12職等、與主秘、司長同級；在五院，是12~13職等，與處長同級。通常都是已經做過局處首長的資深文官，才能轉任參事。這樣的制度設計，原本也就是為了留住、獎勵資深文官。所以上述辦法中才會明訂，機要人員不能擔任此職。
而丁怡銘擔任的行政院顧問，是13~14職等的職缺，比參事還更高一級，和各部會的次長同級。這個職權五院中只有行政、立法兩院有，行政院11個、立法院有2個。當初會有這樣的設計，應該是這兩院經常與各部會有往來，如果行政院的常任文官遇到次長還矮半階，做起事情難免有些尷尬，而立法院身為監督單位，當然也覺得應該要跟行政院平起平坐。
從立法的旨意上來講，顧問應該跟參事一樣，不宜由機要人員出任，但因為法無明文不許，民進黨上任之後，就把機要顧問用好用滿。2016年民進黨大勝，剛落選的前立委蔡煌瑯，就被立法院長蘇嘉全聘為14職等機要顧問，後來才轉往台車當董事長；這個位置後來又給過前立委李俊毅、前立委高建智，到了2020年才又換成立委敗選的洪慈庸。
對照到行政院，則是丁怡銘的狀況，是因為要安排丁怡銘一個高位，而法又明訂參事不能機要任用，所以就給他一個更高的位置；但由於丁怡銘的資格，無法銓敘到簡任14職等，所以只好從13職等開始做，如果能再活過個兩年，自然就可以升14職等。但不管13還是14職等，都是全國多數公務員，一輩子都爬不到的位置。
從趙怡翔到丁怡銘，民進黨根本不管公務員的士氣、根本不考慮維護文官體制，只要有漏洞就鑽、只要有位置就要、鑽不過就拗，這樣的領導風格，怎麼不讓公務員心寒，政府又怎麼可能有效能？
●作者：單厚之／資深媒體人
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