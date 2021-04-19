移工在台最罩的盟友！帥氣執行長談初衷

近期不少外國人才領到就業金卡，例如影帝黃秋生；或是國外不少協會要來台置產，例如美國在台協會。新移民在台灣日漸龐大，而提到移工朋友最大的民間公益組織，當屬剛辦完全台第一場東南亞移工和並邀請美秀集團、舒米恩等在地歌手共同打造「混（Mix）音樂節」的One Forty莫屬。本次《新移民看台灣》主持人Liana和Joyce此次邀請到在台灣最大的移工組織One-Forty執行長Kevin上節目，和大眾談談今年的大計畫。





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Kevin在節目中回首組織過往，從成立One-Forty、幫助上萬名移工學習中文、到如今舉辦大型移工活動，一路上有許多心得，都非常有趣，同時也讓人明白One-Forty幫助了多少移工，並積極在今年和未來持續舉辦活動回饋移工朋友們。





▲One-Forty「四十分之一的時刻」開場活動混（Mix）音樂節，美秀集團與逾千名參與者擠滿華山。（圖／One Forty提供）

這一系列活動稱之為「四十分之一時刻」，起源於來自東南亞的移工朋友們一個月中可能只有半天的時間能做自己想做的事，四十分之一的時間裡，他們可能是音樂家、小說家、甜點師、服裝設計師或模特兒，希望能讓大眾看到不一樣的他們。





今日傳媒股份有限公司旗下的四方報於近期推出Podcast平台《新移民看台灣》，專門聚焦於四面八方來台灣的新移民，主持人Liana和Joyce將以新移民的角度探討議題。節目上邀請許多非營利組織執行長、相關領域佼佼者和在台灣的新住民朋友進行訪談。





EP03｜ 移工在台最罩的盟友！帥氣執行長來分享今年大計畫Ft.One-Forty執行長Kevin





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