南市領先全國啟用謄本販賣機　黃偉哲體驗3分鐘即可取件

台南市政府地政局領先全國首創「智慧地政-謄本販賣機」，猶如公務版的ibon，市長黃偉哲於今(19)日中午正式宣布台南市全面啟用，親自操作快速完成地籍謄本申領及稅單補發，3分鐘就完成取件。黃偉哲表示，民眾即日起只要持自然人憑證至全市11個地政事務所，均可DIY申領地籍謄本及稅單補發，並可透過悠遊卡、一卡通、信用卡及台灣Pay付費，快速又方便。





我是廣告 請繼續往下閱讀







黃偉哲感謝議會在經費上的支持，能夠共同見證台南市智慧便民服務向前邁進一步，率先全國啟用謄本販賣機並擴充稅務功能，相信這是最好、最親民的行政服務，也減輕公務機關的行政負擔，未來也將依需求增加更多服務項目，讓行政機關的服務能量更強化。











黃偉哲進一步指出，近年來科技不斷創新，自動化多媒體服務機(KIOSK)盛行，超商的ibon 就是最佳例證，而地政局首創的謄本販賣機就是公務版的ibon，並進一步升級結合行動支付，提供無現金服務，不但能核發登記、地價、地籍圖等各類地籍謄本，更跨機關找來財政稅務局加盟，提供稅單補發等稅務服務，帶動台南市智慧服務再升級。





▲只要使用自然人憑證，即可快速申請地籍謄本（圖／記者林怡孜攝，2021,04,19）

地政局長陳淑美表示，台南市108年各地政事務所櫃檯核發約56萬餘張地籍謄本，109年更核發約88萬餘張，核發數量龐大，臨櫃民眾常須耗時等待，另外自 109年7月起施行的實價登錄新制，也導致地政事務所臨櫃申報案件大增，對於申辦民眾及承辦人力同樣造成作業時間負擔，為了提供市民更便捷的服務，減少臨櫃等待時間，地政局去(109)年於台南地政事務所辦理「i地政-謄本販賣機」試營運，原先民眾臨櫃申領地籍謄本平均等待時間約為7-10分鐘，透過這項創新服務，大幅縮減為3-5分鐘，節省了將近一半的洽公時間。











陳淑美進一步說明，為使全體市民能體驗這項服務，除擴大「謄本販賣機」至全市11個地政事務所外，更在財政稅務局的全力支持下，進一步加盟增加稅務服務，發揮1機多用，全面提升「謄本販賣機」的服務效能。目前利用電腦線上申請電子謄本者，多為金融機構或相關業者，不論線上或臨櫃辦理，皆須核對申請人身分後才能申領謄本，因此目前「謄本販賣機」須使用自然人憑證完成身分驗證，才可以操作申領謄本或列印稅單。但結合自然人憑證的新式身分證換發中央已宣布暫緩，為擴大服務對象，未來將積極規劃增加健保卡身分驗證，期能提供民眾更便利的服務，歡迎民眾多加利用。









