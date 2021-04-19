台中捷運整體路網計畫　獲交通部同意

「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」為台中市捷運建設推動基石，市府自108年9月提報整體路網評估報告至交通部審查，歷經多次會議，終於在今年4月15日獲交通部原則同意備查。交通局長葉昭甫表示，很高興交通部認同市府的捷運路網規劃，將持續完善交通路網，打造「捷運台中、富強城市」。

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葉昭甫表示，配合交通部「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，地方政府應提出整體路網評估報告送交通部審議，以作為後續捷運發展依據。市府自108年9月即提報整體路網評估報告至交通部審查，歷經多次書面審查，以及去年11月鐵道局「專家學者及相關單位審議會議」後，最終於今年4月15日獲交通部同意備查。

葉昭甫指出，「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」依據台中未來都市發展及運輸需求，分析出具有發展潛力的捷運路廊，擘劃未來捷運發展路網及分期推動規劃，為台中捷運系統後續推動的重要基礎。台中捷運近期將以完成捷運綠線（含延伸）、捷運藍線（含延伸）及機場捷運（橘線）所構成的捷運路網為首要目標，可連結高鐵台中站、台中港及台中國際機場等陸海空國際門戶，並強化市區與山海屯區的交通網絡，提供市民完善運輸服務。

葉昭甫表示，台中捷運發展願景將由4月25日正式通車的捷運綠線單一路線，逐步推動成與捷運藍線交會形成的十字路網，並接續與機場捷運（橘線）構成雙十字軸線，建構出台中捷運系統骨幹後，由大平霧捷運與捷運綠線串聯成環形路網，並持續向外輻射發展，擴大服務範圍，打造四通八達的台中捷運路網。

交通局說，捷運綠線將於4月25日正式通車營運；捷運藍線已於3月4日提送綜合規劃至交通部審查；機場捷運（橘線）也於4月9日提送可行性研究給交通部審查；捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究已推進至行政院審查階段；紫線大平霧捷運正辦理可行性研究中，預計於上半年召開可行性研究說明會。

此外，中遠期路網包括崇德豐原線、豐科軸線及科工軸線等，可服務豐原、潭子、神岡、中部科學園區以及精密機械園區等地，未來將逐步推動，妥善串連周邊公共運輸及人行系統，營造優質、舒適、便捷且永續的交通環境。