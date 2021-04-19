支持國內產業供應鏈 中鋼用鋼料製作工具組做股東紀念品
記者黃守作／高雄報導
2021-04-19 17:38:28
中鋼公司使用矽合金工具鋼，以及鉻釩鋼料，來製作熊愛台灣棘輪起子工具組，外觀採用可愛的黑熊造型設計，做為110年股東會紀念品，以支持國內產業供應鏈。
中鋼公司董事長翁朝棟表示，今(110)年為中鋼公司建廠50周年，該公司以此一別具巧思的黑熊造型起子工具組，做為110年股東會紀念品，致送股東，以感謝股東堅定的支持，未來該公司將持續以踏實、求新的精神，懷著「Our quality, Your better life.」的理念，期盼為台灣經濟共創下一個50年的榮景。
翁朝棟指出，該公司今(110)年股東會紀念品，為「熊愛台灣棘輪起子工具組」，外觀採用可愛的黑熊造型設計，工具組金屬件，使用中鋼矽合金工具鋼及鉻釩鋼料製作，塑料材質為環保無毒的TPR及可回收的環保PP。
工具組本體可拆分為3段，頭部握把配有棘輪起子座，身體底部置有6支不同規格的起子頭可供替換，起子頭表面經粉體烤漆處理，通過德國TUV及法國BV機構認證，並符合美國CP 65環保規範。
而該工具組，整體設計概念結合可愛動物造型及日常用的螺絲起子，可輕易用於居家修繕，不使用時亦可置於家中做為擺飾，其創意設計不僅實用便利，也豐富了生活樂趣。
翁朝棟並指出，該公司秉持鼓勵國內優質廠商及善盡社會責任的想法，110年股東會紀念品工具組，其相關製程及材料，全程在台灣製造，期盼藉此支持國內產業供應鏈的發展。