美國對台軍售 鄭文燦：有國防才能有和平的籌碼
記者李春台/桃園報導
2021-04-19 16:22:23
桃園市長鄭文燦今（19）日針對美國對台軍售提出看法表示，中國已是美國主要戰略競爭對象，有美日高峰會來支持台海安全，對台灣是加分因素。針對美方持續軍售台灣，他表示，「台灣需要在國防上自主，有相當的國防才能有和平的籌碼」。
美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉於台灣時間17日在白宮舉行高峰會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性。鄭文燦表示，美日高峰會所發表的聲明，把台海的安定、兩岸的和平，還有台灣的安全，列為重要的主題，這是美日安保條約以來最明確的一次，也代表中國的崛起破壞了區域的安全，包括在台海、東海、南海，中國展現了以軍事力量要成為區域霸權，破壞了和平的默契，破壞了和平的遊戲規則。
鄭文燦說，從拜登政府上任以後，積極跟盟邦合作，希望能夠創造一個對中國崛起的戰略競爭態勢。目前中國已是美國主要的戰略競爭對象，而中國也並沒有因為全球化而改變自己的價值觀，反而是希望用中國的模式來對抗全球化，這個衝突是免不了的。
至於外傳美方將仍持續對台軍售，是否能表面上維持和平，或成為戰端的開始？鄭文燦強調，「保護一個國家，就是要有相當的國防，才能夠有和平的籌碼」，他提到，當年國民黨也曾喊過有國防才有和平，「國民黨可能都忘記了」，可以請國民黨陣營回去看看自己過去所喊的術語。
鄭文燦說，站在台灣的立場，我們希望民主的台灣能夠永保安定，永保和平，能有美國跟日本支持台海安全，相信對台灣來講是一個加分因素。鄭文燦認為，除非我們放棄國防，除非我們不要武器，除非我們繼續用50年前的裝備，否則台灣需要在國防上更新、自主。