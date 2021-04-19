巷仔內／王國材接交通部長 「派系失衡」成不得不的選擇
記者劉育辰／特稿
2021-04-19 18:04:48
台鐵太魯閣號發生出軌事故，交通部長林佳龍引咎辭職，行政院今（19）日下午宣布由交通部次長王國材接任。在行政院的人事命令公布前，除了王國材外，基隆市長林右昌，以及中華民國土木技師公會理事長、前民進黨不分區立委施義芳都曾被點名是可能接任交通部長的人選。但在台鐵改革優先的考量下，王國材在交通的專業、經歷與背景，讓他成了現階段執政團隊的優先人選，也是民進黨「非新蘇」派系之所以對這位具有「新潮流色彩」的新任交通部長「心悅誠服」的原因。
王國材曾在前高雄市長陳菊任內擔任高雄市交通局局長，2016年蔡政府執政後，赴中央接任交通部政務次長、兼任財團法人中華航空事業發展基金會董事長，前後歷經3任交通部長。王也代理過交通部長、台灣港務公司代理董事長、中華郵政公司董事長、圓山大飯店董事長、一卡通票證公司董事長、中華智慧運輸協會理事長，「陸海空」全能的王國材，成了林佳龍口中的「最強工具人」，對交通業務更是相當熟稔，近幾年來交通部接連的華航機師罷工、長榮空服員罷工、Uber合法化等爭議事件，也都由王國材居中協調。
民進黨黨政人士認為，過去部長級政務官的管理能力，比起有沒有專業背景還重要，但這次太魯閣號事故，重創民眾對台鐵、交通部的信任，讓過去的選才條件出現些許變化，加上民進黨在交通方面的即戰力並不多，王國材的專業背景，理所當然讓他成為最佳人選。
外界認為，隸屬正國會的林佳龍，跟具新系色彩的王國材，在這波「林下王上」後，恐將導致民進黨內「派系失衡」。其實，林右昌跟施義芳，一個屬正國會、一個是英系，不論選誰，都能做到所謂的「派系平衡」，但是，這兩人比起王國材，對交通業務並沒有這麼熟稔；太魯閣號事故後，台鐵的後續改革受到全國人民矚目，對現在「蠟燭多頭燒」的執政團隊而言，未來種種表現都牽動著2022年選舉，所以現階段而言，專業背景和推動改革，絕對比派系利益重要，這也是「非新蘇」對王國材「心悅誠服」的原因。