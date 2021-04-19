王國材升任交通部長 民眾黨：須提台鐵具體改革方案
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-19 17:27:26｜2021-04-19 17:29:21
交通部長林佳龍日前為太魯閣號出軌事故請辭，行政院長蘇貞昌批准辭呈，行政院今（19）日宣布由交通部次長王國材升任交通部長，並由鐵道局長胡湘麟接任交通部次長。台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，新任交通部長必須提出台鐵的具體改革方案與時間表。
邱臣遠表示，王國材接交通部長基本上在意料之內，他上任後第一個要面對的是台鐵改革議題，重點是台鐵的安全，交通部在太魯閣號列車事故專案報告提出投資1200億加強軌道安全，但是具體項目與預算來源還不明確；另外，台鐵負債超過4000億，負債比達到50％，台鐵的改革具體時程表與改革方案要提出來。
邱臣遠指出，交通部喊台鐵改革很久，但前提要維護台鐵員工權利，以及如何務實與具體推動改革是重要工作，部長要提出相關政治責任承擔、承諾。此外，還有全國公路與道安問題、疫情後觀光業的復甦等，尤其太魯閣號事故後對東部觀光業造成的挑戰，都是對新部長的期許。邱臣遠表示，太魯閣出軌事件後，對於政府採購法、營建法、鐵道法的修法，交通部都要提出具體的評估與修法方案。
時代力量立院黨團總召邱顯智表示，交通部長下台不能解決台鐵的系統性問題，換人不代表解決問題，但是人選仍然很重要，因為這代表執政黨改革台鐵的意志。王國材原先是政務次長，理應與部長共同承擔政治責任，這樣的人選，能不能讓大家感受到政院改革台鐵的決心，民眾心中自有公斷。