王國材接任交長 蘇貞昌期許新團隊務實改革、贏回信任
記者劉育辰／台北報導
2021-04-19 17:13:20
行政院發言人羅秉成在今（19）日下午宣布，由交通部政務次長王國材接任交通部部長，原政務次長一職則由交通部鐵道局局長胡湘麟接任。行政院院長蘇貞昌也期許新的團隊能有專業執行力、協調力、行動力，早日達成台鐵「一個安全，兩個安定，三個目標」的轉型與改革。
羅秉成表示，王國材畢業於成功大學交通管理學系學士、碩士，國立交通大學交通運輸研究所博士，是現任交通部的政務次長，同時兼任航發會董事長，也曾代理交通部長、台灣港務公司代理董事長，中華郵政公司董事長，圓山大飯店董事長，一卡通票證公司董事長，中華智慧運輸協會理事長，及高雄市交通局局長。在交通領域的經歷、歷練非常豐富，從中央到地方的交通建設，都能看到王國材的貢獻，且王國材是具有優秀的溝通與協調能力、相當難能可貴的交通專家跟政務人才。
羅秉成也轉述，蘇貞昌對這次交通部人事調整的期許。蘇貞昌表示，台鐵改革勢在必行，交通部在推動台鐵改革的此時此刻，必須交給具有三種能力的團隊，第一是要能有專業執行力、第二是要有能與工會溝通的協調力、第三則是要有能夠立即上手的行動力。由王國材主持這個團隊，相信可以務實的加速、主導台鐵相關的改革事項，也期望新的團隊痛定思痛，持續秉持務實的態度與精神，擘畫台鐵的新頁，找回台鐵人的光榮。
此外，蘇貞昌也指示，交通部要推動完成轉型改革，必須依據「一個安全，兩個安定，三個目標」的要領來進行。首先是必須做到行車安全 ，有關軌道安全周邊的科學技術都要進行盤整評估，此外是財務安定與員工安定，持續推動台鐵中長期的組織改造，最後是兼顧有車、有票、安全準時到，讓民眾搭得到車，買得到票，並且做到按時出發，準時到站的三個目標，贏回民眾對台鐵的信心。