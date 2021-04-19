高市府協助海軍處理污水 海軍左營基地污水全面納管
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-19 17:31:22
高雄市接受海軍委託代辦軍區污水建設，目標106~112年完成納管，今(19)日副市長林欽榮前往視察工程進度，指示水利局委辦工程如期如質零災害，將基地污水全數納管，以改善軍港環境衛生，提升基地內、外生活品質。
為考量專業分工及高市海軍污水儘早納入污水下水道之目的，高市和海軍於106年3月14日簽署「左營基地污水下水道建設推動合作備忘錄」，正式接受委託辦理海軍基地污水下水道建設工程，總集污區面積約633公頃，規劃採6分標執行，總工程經費約新台幣11.5億餘元，目前1至4標施工中，其餘2標規劃設計中，全案預計112年6月完工。
林欽榮視察工程進度時，除勉勵工程團隊辛勞，並指示水利局與施工團隊加強工地管理並確實遵行職災防護SOP，以降低施工危害因子，讓從業人員快樂出門平安回家，工程零災害，且務必如期如質完成委辦任務，將基地污水全數納管，亦特別指示施工期間，對於鄰近區外道路有遭受工程影響者，應納入評估予以改善，提升道路品質，以維市民朋友及國軍弟兄通行安全。
水利局表示，高市左營海軍基地與旗津營區污水納入公共污水下水道後，除可改善基地內、外環境衛生、減輕海軍港區水質污染問題，同時亦杜絕軍區產生之污水排入市區排水，期許透過軍方與地方政府通力合作，創造出更優質的生活環境。