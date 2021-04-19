醫院看護彷彿外送平台無法管？彭佳芸：照護品質堪憂
記者陳志仁／新北報導
2021-04-19 18:01:39｜2021-04-19 18:25:05
台灣邁入高齡化的社會，民眾也開始關心長者照護的議題；新北市議員彭佳芸今（19）日在議會質詢勞工局長陳瑞嘉、衛生局長陳潤秋，醫院內經常穿梭看護承攬的推銷人員，就如同坊間的外送平台一樣，新北市政府如何確保市民的照護品質與權益？
陳瑞嘉回應，目前轄內有17家的私立就業服務機構（仲介本國人)），從事照服員媒合有正常運作的有6家，依法成立之公司若於網站設立相關的平台，並無法令限制；陳潤秋則說，仲介進入醫院向需要聘請看護的民眾招攬相關業務，因非屬醫療的相關行為，並未違反醫療相關法規，但為協助宣導合法的聘雇外籍看護，將請醫院協助管制與驅離。
彭佳芸指出，以往外界都著重小朋友的居家托育與照顧上，其實長者的照護令人擔心，新北市也發生醫院、養護機構或居家看護不當對待老人家的情形；此外，民眾在醫院裡面，也都會碰到看護承攬的推銷人員，就如同坊間越來越多的外送平台一樣，且許多的網路上也都有媒合網頁，針對這樣的媒合平台，看護的照護品質堪憂。
彭佳芸說，要成立一家合法的私立就業服務機構，也不是一件非常容易的事，所以坊間開始出現「靠行」的情形，彷彿外送平台一樣，無相關牌照的看護媒合團體，已在醫院的灰色地帶營運一陣子，且直接「靠行」在有證照的人力資源公司上；這樣的情形，恐讓看護職業安全的問題，及照護品質更加惡化。
彭佳芸質疑，在媒合平台上的看護人員，如果他們不是僱傭的關係而只是承攬關係，平台就「不用申請設立就業服務機構」，也「不需要納入就業服務法的管制範疇」，無需申請許可設立私立就業服務機構，也就是不受就業服務法的管轄；但短期因應緊急所需的看護，在看護的職業安全或者服務品質上，市政府如何確保民眾的權益？