NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／柴犬逃家逛大街　警帶回派出所「幸運」返家

記者李春台/桃園報導

2021-04-19 18:05:38

柴犬Lucky
▲這隻叫做「Lucky」的柴柴在桃園街頭迷路，幸運地遇到愛狗的員警，順利找到家人回到甜蜜的家。（圖／桃園分局提供）
昨（18）日10時左右，有一隻迷途的柴犬在桃園分局埔子派出所外道路來回穿梭造成堵車，員警將牠抱回派出所，並請里鄰長廣播，還好傍晚時飼主的弟弟終於來派出所將名為「Lucky」的柴犬領回家，結束了這場柴柴流浪記。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園警察分局埔子派出所備勤警員蔡旻蒨及黃俊嘉，昨晚發現所外車輛有異常迴堵的情況，前往查看之後發現，原來是有一隻疑似迷途的柴犬在路上來回走動，駕駛人因為擔心撞到牠，紛紛停車查看因而造成迴堵。

員警見狀將犬隻引誘到人行道上，平日愛狗的蔡旻蒨慢慢的安撫狗狗情緒，等牠卸下防備，才將牠抱起帶到動物醫院掃描晶片，查出這隻柴犬｢Lucky｣登記飼主是一位陳小姐，但所留電話已變更無法聯繫。員警因此先將狗狗帶回派出所，透過附近里鄰長協助廣播尋找飼主，並上網蒐尋相關走失犬隻訊息。

等待飼主期間，派出所員警也買來許多罐頭、飼料餵養，原本預設若飼主未出面認領，將於周一上班通知動保處後續處理。沒想到傍晚時，飼主弟弟陳先生就到所內認領，並表示｢Lucky｣趁家人不注意｢落跑｣出去逛街，家人著急到處找尋，幸好接到友人通知，趕緊到所內來認領，對於員警的熱心幫忙非常感謝。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

繼續作答
你最怕哪款演藝圈小三？

你最怕哪款演藝圈小三？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答

PK擂台

丁怡銘回鍋政院、月領12萬！您覺得此人事命令是否適當？

適當
不適當
25.81%74.19%
2021-04-19-2021-04-25

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
44.91%55.09%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀