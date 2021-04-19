影／柴犬逃家逛大街 警帶回派出所「幸運」返家
記者李春台/桃園報導
2021-04-19 18:05:38
昨（18）日10時左右，有一隻迷途的柴犬在桃園分局埔子派出所外道路來回穿梭造成堵車，員警將牠抱回派出所，並請里鄰長廣播，還好傍晚時飼主的弟弟終於來派出所將名為「Lucky」的柴犬領回家，結束了這場柴柴流浪記。
桃園警察分局埔子派出所備勤警員蔡旻蒨及黃俊嘉，昨晚發現所外車輛有異常迴堵的情況，前往查看之後發現，原來是有一隻疑似迷途的柴犬在路上來回走動，駕駛人因為擔心撞到牠，紛紛停車查看因而造成迴堵。
員警見狀將犬隻引誘到人行道上，平日愛狗的蔡旻蒨慢慢的安撫狗狗情緒，等牠卸下防備，才將牠抱起帶到動物醫院掃描晶片，查出這隻柴犬｢Lucky｣登記飼主是一位陳小姐，但所留電話已變更無法聯繫。員警因此先將狗狗帶回派出所，透過附近里鄰長協助廣播尋找飼主，並上網蒐尋相關走失犬隻訊息。
等待飼主期間，派出所員警也買來許多罐頭、飼料餵養，原本預設若飼主未出面認領，將於周一上班通知動保處後續處理。沒想到傍晚時，飼主弟弟陳先生就到所內認領，並表示｢Lucky｣趁家人不注意｢落跑｣出去逛街，家人著急到處找尋，幸好接到友人通知，趕緊到所內來認領，對於員警的熱心幫忙非常感謝。