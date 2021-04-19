送入洞房前婚事告吹 資深媒人公這麼說
記者李春台/桃園報導
2021-04-19 18:26:25
台灣結婚率低，根據內政部資料，2020年台灣累計結婚對數為12萬1702對，比2019年減少1萬2822對，結婚率為千分之5.16；一對男女好不容易將步入禮堂，卻可能因為一些「小眉角」讓好事告吹！成立36年的中壢區美滿服務中心主任，有「資深媒人公」的徐乃義發現，有不少未婚男女，經過層層考驗，好不容易要走入結婚殿堂，卻因為一些莫名的理由而讓婚事告吹。
徐乃義表示，曾有一個女生在訂婚後，因為騎車摔斷門牙，她認為不吉利就取消婚禮；另一個男生堅持公證結婚，女方家長認為誠意不夠，不願女兒出嫁；還有一個男生認為現代人結婚，根本不用聘金，女方卻認為需不需要聘金該是女方開口，因而取消婚約，徐乃義認為，如果當事人不能以成熟、理性、冷靜面對問題，好事也會變無解。
徐乃義指出，有人因為是否公證結婚鬧翻，有人因為訂婚是12項禮物吵得不可開交，有的因為伴娘伴郎人選擺不平，更有人因為媒人禮金額爭執不休。在籌備婚禮中，最容易產生分歧的事項還包括；訂婚結婚是否同一天？要不要收禮？是否走傳統古禮？桌數、喜餅多少？飯店或外匯，還真是有得吵。
徐乃義說，婚禮有「爭執」幾乎是所有新人在籌備婚禮時的必經過程，兩人「因為重視、所以在乎、希望更好」，因此在溝通的過程就難免產生磨擦，小吵大吵不斷，兩人必須一起互相學習成長、抱著傾聽、接納溝通的心情，才能化解不必要爭執，好事成雙。