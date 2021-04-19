台灣生育率全球倒數！她嘆「別怪高房價」　再揭2大病灶

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年人口生育率（fertility rate）預測，結果台灣與其他亞洲國家、地區如南韓、新加坡、香港等一同墊底，台灣更是位列227名成為倒數第一，消息曝光後不少網友將矛頭指向「高房價」，不過「財經網美」胡采蘋則點出原因可以歸咎於疫情導致的東南亞聯姻機會減少。

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胡采蘋今天在粉專《Emmy追劇時間》發文表示，台灣生育率本來就很慘，這兩年又暴跌到全球最低，「坦白說是跟疫情導致東南亞聯姻困難有關」。她指出近年來外配擔負起台灣的生育任務，不過因為新冠肺炎疫情影響，不僅移民困難，就連相親機會也大幅減少，因此生育率暴跌。

▲ 「財經網美」胡采蘋點出原因台灣生育率暴跌原因。 （圖／翻攝自臉書粉專《Emmy追劇時間》）

此外，她也提到「不要一直把不生小孩怪罪在房價上」，胡采蘋強調「我不是要說房子不貴，但這純粹就是跟數據不符」，更分享親身經驗指出認識許多住豪宅的人也不生小孩，「而東南亞外配他們難道是住好房子才願意生嗎？」，最後更直言生育率下降與台灣人現在的生活方式和家庭觀念改變太多比較有關係。

而民進黨前立委、醫師林靜儀也在該篇文章下留言表示認同，更發文指出雖然先進國家在發展過程中，少子化較為少見，不過台灣因為傳統儒家思想對女性不友善等隱形壓力，導致生育率相對難以提升，她也指出必須將公托、幼托等資源補足、改變傳統文化對女性的壓力與解除男性必須「有車有房有地位」才值得婚配的偏見，才有辦法改變生育率低下的現況。（編輯：楊智傑）