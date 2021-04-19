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2021企業女子壘球聯賽全新賽季將開打　4月24日全力以赴

記者吳政紘/綜合報導

2021-04-19 20:20:30

▲2021企業女子壘球聯賽將於24日開打。（圖／壘協提供）
▲2021企業女子壘球聯賽將於24日開打。（圖／壘協提供）
全力以赴！邁入第六年的2021企業女子壘球聯賽，新球季將於4月24日（週六）在台北青年公園棒球場，重新點燃戰火。為了迎接新賽季的到來，中華民國壘球協會今日特別舉辦賽前記者會，邀請五支勁旅的教練及選手出席，為即將開打的新球季壯聲勢。

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記者會上由現任中華職棒大聯盟會長蔡其昌、女壘協會理事長陳任邦、台北市體育局長李再立、中華奧會主席林鴻道、台中市運動局長李昱叡等貴賓都出席相挺。

蔡其昌會長也是女壘聯賽「催生者」，他提到未來希望在南投可望有專業的壘球場，最快今年底就有機會實現，而未來台灣在推動女壘將會更不遺餘力，陳任邦理事長則表示：「女壘是我們較有機會在國際賽奪牌的項目，女壘聯賽更是孕育壘球發展的種子，希望大家持續關注女壘，支持企業聯賽發展。」

尋求二連霸的福添福嘉南鷹由總教練曾信彰領軍，王牌邱安汝也會兼任教練職務，不過「大砲」江慧娟可能會是最後一年球員生涯，如何整合年輕戰力，再度力拚隊史第4座總冠軍，考驗嘉南鷹的功力。

新世紀黃蜂將再度捲土重來，總教練吳佳蓉依舊帶領「女黃蜂」們力拚冠軍，老將林鳳珍誓言要奪回去年失去的王位，精神領袖呂雪梅期待新戰力施彩芸等年輕小將能夠挺到最後。

凱撒勇士獲得新北市挹注資源後，目前是五隊中，率先引進外援的球隊，來自義大利的東京奧運國手Lisa Birocci Banse，雖然已是「媽媽球員」，但還想要藉由此聯賽調整，希望能夠當選奧運國手，也絕對會拿出最佳表現幫助球隊贏球。

今年38歲的Lisa是投打二刀流的好手，在2019年時幫助義大利拿下東京奧運門票，雖然她的年紀大隊友整整一輪，不過Lisa表示：「台灣民眾對我很熱情，隊友都對我很好，若有機會在這樣高強度比賽中調整，對我很有幫助。」她也提到隔離階段，也會關心小孩的狀況，不過身兼母親跟球員身份，她很開心可以來台，也希望繼續推廣壘球運動。

上賽季止步季後賽首輪挑戰賽的新力旺旺獅，今年主體不變，仍是以台灣體育運動大學女壘隊為核心，獲得國泰洋酒公司贊助後，將以『台中企聯虎』的隊名出賽，目標只有一個，就是力拼隊史首冠，總教練楊賢銘也期許球隊「努力再努力！」

此外，台北市立大學女壘隊今年再度獲得臺灣產物保險股份有限公司以及台北市政府力挺，在北市府體育局的促成下，正式冠名成為台北城市隊。

『2021企業女子壘球聯賽』，今年所有賽事，將在博斯體育台播出，同時透過結合網路媒體特性，提供多樣化的收視選擇。除了有線電視系統、企業女子壘球聯賽的臉書粉絲專頁和Youtube頻道外，台灣大哥大MyVideo、中華電信HamiVideo等APP都可以輕鬆收視。


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