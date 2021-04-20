後勁和小米酒一樣強！《聽見歌再唱》感人故事每刷必哭
記者李薇/綜合報導
2021-04-20 09:00:00
被網友評為年度必看的暖心電影《聽見歌 再唱》，劇情簡單動人，16日上映至今票房已突破1500萬新台幣，電影中老師和孩子們的純真、歌聲及金句讓人看完充滿正能量，甚至有觀眾「每刷必哭」，覺得電影「跟小米酒一樣後勁很強」，目前全台包場更是突破100場，好評不斷。
《聽見歌 再唱》的三位演員馬志翔（Umin Boya）、撒基努（Sakinu）、徐詣帆（Boken Kosang）組成男團「USB」，上週末合體女主角Ella，與導演楊智麟、監製陳鴻元勤跑電影映前及映後座談，帶著觀眾齊跳《拍手歌》，透過掌聲傳遞溫暖正能量。 劇組也被觀眾問及片中最感動和最困難的一場戲，Ella提到是土石流的那場，她感性落下眼淚說：「當人生被逼到谷底的時候，請不要忘記教練那時候的堅持，堅持下去就會有不一樣的甜美」，馬志翔則表示是「教練上學了」那幕戲，「當我看到孩子的臉一個一個出現在我面前的時候，我是止不住眼淚的」，徐詣帆也分享是教堂募款的橋段：「大家知道有困難的時候，我們是站在一起支持我們部落的人，就像我們在台灣這塊土地上，我們都是同心的。」電影目前全台上映中。
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