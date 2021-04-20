後勁和小米酒一樣強！《聽見歌再唱》感人故事每刷必哭

被網友評為年度必看的暖心電影《聽見歌 再唱》，劇情簡單動人，16日上映至今票房已突破1500萬新台幣，電影中老師和孩子們的純真、歌聲及金句讓人看完充滿正能量，甚至有觀眾「每刷必哭」，覺得電影「跟小米酒一樣後勁很強」，目前全台包場更是突破100場，好評不斷。





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▲《聽見歌 再唱》16日上映至今票房已突破1500萬。（圖／華納兄弟提供）

× ▲《聽見歌 再唱》16日上映至今票房已突破1500萬。（圖／華納兄弟提供）

▲《聽見歌 再唱》全台各地包場活動已超過100場，有民眾透露每刷必哭。（圖／華納兄弟提供）

× ▲《聽見歌 再唱》全台各地包場活動已超過100場，有民眾透露每刷必哭。（圖／華納兄弟提供）

徐詣帆也分享是教堂募款的橋段：「大家知道有困難的時候，我們是站在一起支持我們部落的人，就像我們在台灣這塊土地上，我們都是同心的。」電影目前全台上映中。

▲《聽見歌 再唱》「3帥」，馬志翔（左）、徐詣帆（中）和撒基努（右）。（圖／華納兄弟提供）