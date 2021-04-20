南非桌山野火波及開普敦大學學生　民間愛心援助

我是廣告 請繼續往下閱讀
外送平台優步（Uber）也表示為需要的學生提供免費乘車服務；速食連鎖店漢堡王（Burger King）為受影響的學生提供免費餐點。
此外，社群平台推特（Twitter）上有創傷診所表明願意為學生提供免費服務；有許多人願意提供家中房間給學生免費短暫居住；也有人歡迎學生到家中共進晚餐。
南非新聞網站「時報即時新聞」（TimesLive）今天報導，開普敦大學（University of Cape Town）副校長費肯（Mamokgethi Phakeng）表示學校將為受影響的學生提供緊急住宿與食物，同時宣布今明兩天全校暫停授課，所有實驗室暫停工作。
報導指出，學校成立緊急救濟基金帳戶，請各方捐款協助學校度過難關。
校園中著名的賈格爾圖書館（Jagger Library）在此次大火中亦無法倖免，目前還不清楚多少古老舊書、文件和影片資料被燒毀。圖書館收藏包括南非在內非洲各地的珍貴研究資料。
開普敦傳統基金會（Cape Town Heritage Trust）的羅賓遜（Laura Robinson）說，還不清楚有多少珍貴文獻已經被數位化保存，也不清楚最近才安裝的防火措施是否發揮功能，「但是我們十分感謝學生已經安全撤離，沒有人喪生」。
報導指出，大火同時摧毀了大學內幾座歷史建築物，包括有著225年歷史的莫斯特磨坊（Mostert's Mill），它是南非目前唯一修復並恢復正常運轉的風車。（編輯：林憬屏）1100419