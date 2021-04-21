今日最聚焦／台幣有望再現27字頭？專家估美元中長期偏弱

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不過，若從中長期來看，他預期美元仍維持偏軟走勢，這可從幾個地方觀察，包括等其他主要國家疫苗施打慢慢跟上美國之後，整個經濟也會持續呈現復甦，而美國的復甦也會帶動其他主要經濟體的經濟同步成長，因此，不論是與美國的利差或是經濟基本面的成長未見持續擴大的情況。
後續還要留意的是，拜登政府提出更大規模財政刺激方案後，會對美國財政赤字產生一定程度影響，這也將是今年下半年干擾美元持續反彈的走勢的因素。因此，劉家豪認為中長線美元仍會維持偏軟，尤其在全球經濟持續復甦之下，資金可能還是會流向美國以外地區，尋找報酬表現的機會
他分析美元在未來幾個月都可能維持美元指數92至94區間格局，中長期反而可留意並看好原物料貨幣，像是澳紐幣、加幣或其他主要貨幣如英鎊、歐元後續表現。
亞幣還會像去年這麼強嗎？劉家豪看好人民幣，主要是中國經濟是影響亞洲最重要的因素，目前上半年看起來中國經濟復甦力道及中情相對控制得宜，也支撐人民幣穩健走勢，預期在上半年人民幣有可能維持在6.3兌1美元這樣的價位。
不過，到了下半年，他提醒要注意的是在包括歐美國家經濟開始跟上以後，或許中國利差或經濟相對優勢開始縮小，之後可能會看到人民幣價位持續朝向6.45兌1美元方向走。
對於投資策略建議，劉家豪認為除換匯之外，也可留意布局美元資產，包括美元股票、美元計價債券，事實上都是換美元後去化的投資管道，尤其目前來看美元沒有進一步大幅走低，就算預期對美元長期仍偏軟，但若可透過換美元後，持有美國股票及美元計價債券，也是整個投資組合的重要一環。
至於美國何時會升息？劉家豪表示美國聯準會在上次會議提到2023年底前不會升息，但可留意升息前幾個步驟，包括現在每月聯準會還是每月有1200億美元的購債規模，因此可觀察購債規模何時開始縮減，縮減後才會溝通升息的腳步，而根據上次聯準會縮減購債規模，到開始進入升息，時間長達5年左右，因此他認為整個寬鬆政策退場不會是很短線的現象。