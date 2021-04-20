若台灣有緊急狀況？日媒分析：自衛隊可依法支援
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-20 06:35:22
兩岸關係緊繃，加上美日峰會談及台海穩定、中國挑戰等敏感議題，再度讓北京氣得跳腳，揚言祭出反制。對於台海局勢緊張，日本有媒體分析，一旦台灣出現緊急狀況，日本不排除能援引2016年生效的「日本和平安全法制」相關條文採取多種行動，包括出動自衛隊支援。
根據日本《讀賣新聞》報導，台灣在地理位置上，與日本包括尖閣諸島（釣魚台）在內的西南離島接近，一旦台灣出現緊張狀況，日本也可能受到波及，因此從安全角度來看，日本也必須有所反應，而基於美日安保條約的《重要影響事態法》的條文，不排除先由美軍進行反擊、自衛隊確保後勤供應，如燃料補充等。
然而，若是與台灣有關的緊急情況，進一步惡化成「存立危機事態」，日本自衛隊便可基於有限的集體自衛權進行武力反擊；至於最嚴重的「武力攻擊事態」，則是包括駐日美軍基地在內的日本國土遭到武力攻擊，日本政府因此使用個別自衛權，發動反擊。
不過報導也強調，《自衛隊法》對動武有著嚴格的標準，必須是日本的存亡、人民的生命和權利受到明顯威脅才能使用武力，無論是前述3種狀況的哪一種，自衛隊的行動都須經由日本國會的批准。