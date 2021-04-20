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美日聲明觸及台海　美國防部：致力助台灣自我防衛

中央社

2021-04-20 07:38:12

▲美日領導人上週發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性。美國國防部發言人柯比表示，沒人樂見因為台灣議題引發衝突，美國仍致力協助台灣自我防衛，這是歷任政府都在做的事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美日領導人上週發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性。美國國防部發言人柯比表示，沒人樂見因為台灣議題引發衝突，美國仍致力協助台灣自我防衛，這是歷任政府都在做的事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電）美日領導人上週發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性。美國國防部發言人柯比今天表示，沒人樂見因為台灣議題引發衝突，美國仍致力協助台灣自我防衛，這是歷任政府都在做的事。

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美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉16日在白宮舉行峰會，會後兩人發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。這是1969年以來，美日兩國領袖發表聯合聲明首次提到台灣。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天召開媒體簡報會，有日媒詢問，為維繫台海和平，美日兩國須在哪些領域開展防衛合作，以及是否需要制定聯合作戰計畫或舉行聯合軍演，為台海衝突做準備。

對此，柯比不願多做臆測。他表示，他過去曾說過，美方支持「一中政策」，沒人樂見因為台灣議題引發衝突。美國仍致力協助台灣自我防衛，會提供台灣相關資源，這是過去歷任政府都在做的事。

柯比說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）很榮幸16日能出席與菅義偉的會議。奧斯汀首次出訪目的地就是東京，他在當地與日方對口會晤，從日本觀點了解區域情勢，他也重申美國對日本的防衛義務。

柯比指出，有鑑於區域威脅規模，包含來自北韓的威脅，美國與日本自衛隊有很多能持續進行的雙邊工作，以增進雙方在區域的整體軍力。（編輯：張佑之）1100420

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