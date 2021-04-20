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PTT傳榮總強迫打AZ疫苗！她提「4點」轟：醫師吃飽太閒？

編輯中心/綜合報導

2021-04-20 07:58:58

▲台灣今（22）天開放第一線醫護相關人員施打AZ疫苗。（圖／記者陳明安拍攝）
▲有網友在PTT指稱，自己70多歲的母親遭台中榮總醫院強迫、欺騙施打AZ疫苗。對此，醫師林靜儀在臉書提「4疑點」打臉，直呼「當醫師吃飽太閒？」（示意圖／記者陳明安攝）

近日有網友在PTT表示，自己70多歲的母親4月16日下午5點多，因氣喘獨自去台中榮總胸腔內科看病，他指稱，母親可能遭到醫院強迫、欺騙施打AZ疫苗，甚至猜測是衛服部分配AZ疫苗給全台榮總並向醫院施壓，掀起熱議。對此，醫師林靜儀在臉書提出「4疑點」打臉，直呼「當醫師吃飽太閒？」

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「造謠出張嘴，讓防疫漏水！」林靜儀轉貼該網友PTT貼文並表示，這篇在很多地方流傳，醫師們普遍嗤之以鼻（因為太扯），但是台灣是一個無法指望謠言止於智者的社會，還是來評論一下。她並提出「4點」質疑。

1. 4/21 才開「商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者」自願施打，4/18 是看到鬼喔？

2. 還是那句老話，你以為醫師都很愛陳時中部長，還是有買AZ股票，需要這麼拼？ 

▲有網友在PTT表示，自己70多歲的母親遭到台中榮總醫院強迫、欺騙施打AZ疫苗。（圖／翻攝自林靜儀醫師臉書）
▲有網友在PTT表示，自己70多歲的母親遭到台中榮總醫院強迫、欺騙施打AZ疫苗。（圖／翻攝自林靜儀醫師臉書）

3. 70多歲病人，什麼都不做就可能有很多慢性疾病併發症或是病況變化了，醫師「主動」、「強迫」、「欺騙」高齡病人打「還沒輪到她施打順序」的疫苗，是吃飽太閒？

4. 依照規定，做自費處置之前都需要填寫知情同意書，您母親是怎麼簽名同意的？ 台灣哪個醫院醫療人員敢「問自費和抽血內容都不解釋」的，這麼有勇氣我好想認識看看，連檢驗科抽血的時候都得確認身分，一家醫院從醫師到護理師到批價櫃檯到抽血檢驗師到領藥藥局藥師「都不解釋」，真的太強了！

林靜儀認為，「如果這不是惡意造謠的貼文，這真是一個給學弟妹學習『什麼樣的病人不要收治』最好的例子 ： 出了診間就說『醫生什麼都沒講，我被騙了 』，然後家屬連求證都沒有就上網寫文的那種。」（編輯：許苡晴）

▲林靜儀醫師臉書全文。（圖／翻攝自林靜儀醫師臉書）
▲林靜儀醫師臉書全文。（圖／翻攝自林靜儀醫師臉書）
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