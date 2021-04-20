鴻海與威州協議縮減設廠規模　傳減稅優惠降數十億美元

台灣鴻海(Foxconn)在2017年與時任威斯康辛州州長的共和黨籍華克(Scott Walker)簽訂初步投資協議時，獲得價值近40億美元的賦稅減免獎勵，並承諾要在靠近州界的蒙特普萊森村(Village of Mount Pleasant)興建一座價值100億美元面板大廠，最多將雇用13000人。然而，根據外媒報導，現任威州州長埃弗斯(Tony Evers)週一與鴻海做出聯合宣布，雙方已就鴻海在威州東南部的縮減生產設施達成新協議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《美聯社》報導，鴻海在2017年同意將在威州興建大型工廠，並可享有威州近40億美元的稅務優惠，惟鴻海後來改變新工廠的產品及投資規模，引起州政府不滿；而現任的民主黨籍州長埃弗斯曾於參選時批評這份投資案，種種因素導致威州官方決定重新協議合作契約。知情人士透露，新協議或將使鴻海少了數十億美元的減稅優惠，但仍享有價值超過1000萬美元的減免。埃弗斯19日透過聲明表示，新協議「對所有人都行得通」，他身為州長的目標，是找到一項適用於威州納稅人的協議，同時也能提供鴻海在威州成功經營所需的支持；而鴻海副董事長李傑則表示之所以同意新協議，是希望降低威州納稅人的負擔，並換取彈性以追求符合市場需求的商機，也對投資案能夠找到解決方案表達感激。有關新協議的細節尚未公布，預計週二在最初與鴻海協商投資協議的威州經濟發展局（Wisconsin Economic Development Corp）會議上獲得批准。若台灣有緊急狀況？日媒分析：自衛隊可依法支援進一步掌控媒體！香港鳳凰衛視換中資當家日本報紙頭條滿滿「台灣」！日學者震驚：從沒看過