「舒力基」持續向東偏離 週四開始東部有明顯降雨
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-20 07:59:37｜2021-04-20 07:59:50
中央氣象局表示，今（20）日受東北季風影響下，北部及臺灣早晚較涼，白天各地舒適溫暖，北部高溫會比昨天稍微升高，預測桃園以北及東半部高溫約24到27度，新竹以南可達29、30度；由於水氣仍偏少，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區會有零星短暫雨，午後屏東地區及中南部山區則有零星短暫陣雨。
根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，中央氣象局（20日2時）「路徑潛勢預測圖」顯示，強颱「舒力基」沿太平洋高壓邊緣，在呂宋島東方海面向北北西前進；今日舒力基稍減弱、但仍很強；明（21）日、週四（22日）「舒力基」持續北北西再轉東北，週五（23日始舒力基受「西風帶」導引轉向偏東，逐漸加快，強度將逐日緩慢減弱，對台無影響。
吳德榮說，由於「舒力基」強度強，激起的長浪不容小覷，未來4天沿岸活動，另外，由於中央山脈的屏障，造成降雨東、西的差異；週四、五因颱風外圍在迎風面的抬升作用，東半部有明顯降雨；至於背風面桃園以南山區雨很少，難以解旱。
天氣部分，吳德榮指出，今、明（20、21日）兩天各地晴時多雲，白天熱、早晚涼，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。今天中南部空氣品質不佳，戶外活動應注意；各地區氣溫：北部16至28度，中部20至32度，南部19至34度，東部16至30度，明天東半部漸有局部短暫降雨的機率。
週四、五（22、23日）東半部因颱風外圍環流受迎風面地形的抬升作用，有明顯降雨，大台北東側也有局部短暫雨；桃園以南為多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨，白天熱、早晚舒適。週六（24日）東半部及中南部山區午後有局部短暫雨的機率。
下週日、一（25、26日）短波通過，伴隨局部性陣雨。至於能有多少雨量降在各水庫的集水區？已超過模式模擬的極限，需持續觀察。但也不必一開始就期望太高，因時序才將轉變，逐漸要進入「梅雨季」（5、6月）而已。