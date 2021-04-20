新變種病毒株肆虐！加快巴西年輕病患插管率

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聖保羅市衛生局長阿帕雷西多（Edson Aparecido）表示，不僅住院過程更長，血液中存在病毒，P.1也可讓病情突然加重，許多年輕人住院不到24小時就需要插管。
調查指出，3月初大聖保羅地區（Grande SãoPaulo）超過80%的患者都是感染這種更具傳染性的新變種病毒株。里約熱內盧感染P.1的患者比例也從2月的67%上升到4月近100%。
這種變種病毒株更具傳染性的原因之一是這些突變易於入侵人體細胞，導致患者的健康情況迅速惡化，殺傷力更高。
巴西重症加護醫學協會（Amib）根據全國5.5萬個加護病房床位的調查指出，目前需要插管和接受機械通氣的患者人數增加40%。
與新變種病毒株相關的主要特徵之一，是年輕人的發病率較高，例如2021年在聖保羅發生的大多數病例，都集中在20至54歲的群體。
聖保羅州政府數據指出，去年第1波大流行，超過80%的加護病房床位由老年人和慢性病患者佔用，而現在60%的床位由30至50歲佔用，且其中大多數之前並未罹病。
巴西重症加護醫學協會數據指出，加護病房40歲以下患者增加17%，主要的假設是病毒的流行範圍，而不是病毒偏愛年輕人的粘膜，例如有很多年輕男性必須外出工作或搭乘擁擠的大眾運輸；以及少數喜歡流連派對。
巴西克魯茲基金會（Fiocruz）數據指出，感染新變種病毒株的成年人病毒載量比原始病毒株高出10倍，強化了P.1增加傳染性的理論，意即體內病毒越多，可傳染的病毒就越多。
聖保羅大學熱帶醫學研究所病毒學家李威（JoséEduardo Levi）指出，冠狀病毒侵入更多人體細胞，增加病毒載量，造成更容易傳播；雖然病毒載量和疾病的嚴重程度之間沒有相關性，但因為更容易感染細胞，可能擴大肺部受傷範圍，引發更嚴重的肺炎。
聖保羅市政府建議所有感染冠狀病毒者在第1時間尋求醫療幫助，經由看診和檢查，由專業醫護人員觀察症狀的演變，切勿無視早期症狀，或是拖到病情已經很嚴重了才就醫。（編輯：韋樞）1100420