露營愛好者的終極目標! Volkswagen T6.1 California Ocean 4Motion試駕

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Volkswagen在台灣的發表會上便以行動豪宅為California Ocean做了註解，尤其這次試駕的California Ocean設定為該車系的頂規版本，不僅車艙內整合有冰箱、爐具、洗手台等廚房該有的標準配備外，尾廂空間還規畫有系統櫃及沖洗設備，將座椅打平更是直接能變為寬敞平整的超大床鋪，說它是行動豪宅還真的一點也不為過，這樣一輛功能齊全的露營車不實際開去露營真的太糟蹋，因此這次便約了幾個朋友一同參與這次的試車行程，也讓這些露營老手體驗一下新世代露營車能為活動帶來多大的便利性。
正式介紹California Ocean到底有多好用之前，不免俗的先從小改款後的外型說起，外觀的變動跟先前已發表的Caravelle及Multivan同樣採T6.1世代的設計語彙，全新LED頭燈利用日行燈導光條劃分出遠近燈的相對區域，搭配上重新設計的大面積鍍鉻水箱罩與更為立體的保桿造型，營造出更為時尚卻又不失內斂的前緣面容，車側同樣維持T系列慣有的方長車體曲線，不過California較為不同之處在於右側車頂裝配有伸縮式遮陽棚，透過手搖桿操作可將頂棚向外延伸出來，僅需短短幾分鐘便能成為好用的客廳帳，另一側則配有注水孔及外部電源插座，若營位有提供水電便無需啟動引擎即可使用車上的電器設備及水源，尾燈則在原有的輪廓下修改了內部的LED導光條造型，讓較為樸實的尾部線條增添不少現代感。
車艙內裝同樣延續T6.1車系改款後的布局，不過Ocean的駕駛儀表配的是10.25吋全數位款式，中控螢幕也升級為9.2吋Discover Pro觸控主機，不僅如此，連駕駛艙上方的中央操作面板也一併升級為全彩顯示，視覺呈現上比起Beach更添科技感，尤其駕駛座頭上的中央操作面板可針對電瓶電量、水箱及廢水儲存桶容量做即時監測，以及電動車頂棚的操作、車艙燈光調控、暖氣及冰箱啟閉、露營模式控制及車身水平顯示等功能皆整合在這塊面板中，想要操作什麼設備透過觸控或旋鈕便能輕鬆操作相當直覺。
不過California Ocean的重頭戲當然是如魔術般的後艙變化，平時是一組雙人座空間，外出露營時左側區域的廚房中島即可成為大家的中央廚房，從右至左的配置分別為水槽、雙瓦斯爐及冰箱，下方的木紋置物櫃則可存放餐具、乾糧等食材，櫃子前方則有一組滑移折疊式餐桌，將前座椅向後轉180度即可變身為面對面互相聊天的餐廳使用；前文提到若是營位有提供水電，即可在熄火狀態下為這些配備提供源源不斷的電源及水源，尤其這次實際使用後發覺冰箱真的不可或缺，出發前冰了一堆飲料酒水進去，到了目的地便能享受清涼暢快的飲品真是好不過癮，夏天還不必擔心食物腐敗的問題，也可少帶頗占空間的行動冰桶，若是能力許可直上Ocean才是正解。
而在冰箱後方則是置衣櫃與儲物架，衣櫃內還內建掛衣桿及梳妝鏡，開啟方式也從原本的捲簾式改為滑門設計，搭配上木紋質感的表面漆料在視覺呈現上也更為溫潤，另外在後方的隔板下方還配有一組快接式蓮蓬頭，只要將蓮蓬頭裝入下方接口便能作為臨時淋浴設備使用，而乘客座上方還配有車頂置物櫃，座椅下方也設計有抽拉式抽屜，如果只打算簡單在外度過周末，估計這樣的儲物容積已能應付一家四口需求，而後座椅同時也可化身為雙人窗鋪，操作方式是將座椅滑移至最前方並將頭枕向後翻摺，之後再把椅背向後傾倒與後隔板呈現平整狀態，隨後鋪上床墊便成為一張可舒適平躺兩位成人的簡易雙人床。
但全家出遊總不能全部擠在這張小小雙人床吧，California的神奇車頂這時候就派上用場啦，尤其試駕的這輛Ocean配置的是電動車頂帳，只要透過前方車頂操控面板便能輕鬆開起車頂篷變成另一間獨立雙人房，尤其這次的床墊還從原本的松木床板升級為彈簧結構，睡起來的舒適度更是大大提升，頂棚左右側與前方也設計有拉鍊式通風窗，夜晚來臨時也有按鍵可開啟前後方的LED燈源，若是怕小孩跌落前方進出口也有安全防護網設計，經過這次實際使用後才發現California不僅相當貼心，各方面的表現都能感受到是經過深思熟慮後才規畫出來的布局，差點忘了車側及尾門內側還有隱藏式摺疊桌與摺疊座椅，如此一來又能少帶好幾公斤的裝備出門。
California Ocean動力輸出與系出同門的Multivan同樣搭載可輸出199匹馬力的2.0升四缸柴油引擎，雖然比起入門的Beach多了近50匹馬力，不過在增加這麼多配備下車重亦足足多了116公斤，近2.6噸的車重讓加速表現僅稱得上中規中矩，0-100 km/h的成績為11.3秒，稱不上快，但對一輛車長近5米且不算太輕的大傢伙而言尚可接受，所配置的7速雙離合器自手排變速箱在檔位銜接上也頗為滑順，切換到手排模式的進退檔反應算得上迅速，搭配可隨速度調整輔助力道的電子方向盤，開起來的感受除了轉向稍嫌模糊，其餘感受並不會與一般轎車差太多，另外在可隨駕駛模式調整軟硬度的DCC電子懸吊輔助下，舒適模式下經過柔化的路感回饋根本跳脫印象中的商用廂車。
快快樂樂出門也要平平安安回家，車上標配的IQ.Drive智能駕駛輔系統也是California車系的一大優勢，包含全速域ACC主動式車距調節巡航、Front Assist車前碰撞預警、MCB二次碰撞預煞、Side Assist 車側盲點警示、RTA後方橫向車流警示、Cross Wind Assist側風穩定輔助、Lane Assist車道維持及偏移警示等功能，尤其露營回程看見後座小朋友安心入睡的模樣，即便這是輛要價超過300萬元的豪華露營車也花得值得，尤其這次跟我一同出遊的朋友經過這次的試駕後也燃起去展間看車的念頭，出外露營就是要這樣簡單隨興才能真正享受露營樂趣，Volkswagen California就是這樣一部不試不知道一試就上癮的終極露營車款!
| Volkswagen T6.1 California Ocean 4Motion規格表
| 長寬高(mm)
| 4,904/1,904/1,990
| 軸距(mm)
| 3,000
| 車重(kg)
| 2,597
| 引擎型式
| 2.0L直四柴油渦輪
| 排氣量(c.c.)
| 1,968
| 最大馬力(hp)
| 199
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 45.9 / 1,400-2,400
| 變速系統
| 7速雙離合器自手排
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 拖曳臂
| 前輪尺寸
| 235/55 R17
| 後輪尺寸
| 235/55 R17
| 平均油耗(km/l)
| 11.3
| 售價(萬元)
| 318.8