和春技術學院110學年全面停招 需保障688名學生受教權
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-20 08:55:08｜2021-04-20 08:55:39
受少子化影響，近年許多私校面臨退場危機，位於高雄市大寮區的和春技術學院，受教育部輔導多年，但是招生問題仍未改善，教育部決議從110學年度開始，和春技術學院全面停招，但是校方確保現有688名學生的權益。
和春技術學院在1989年由成立，前身為和春工專，1999年升格改制為技術學院﹔2017年和春技術學院遭爆，找居住在東部上百名中年原住民，來當「人頭學生」，教育部到校訪查教學品質，見不到學生，校方皆以「請假」、「在實習」等理由回應，涉嫌詐領教育部提供給原住民學雜費減免的補助款，107年因查核未通過，遭教育部下令停招6個系，共1,045個名額。
教育部表示，和春技術學院於民國104年起被列入專輔學校，但是107學年度、108學年度全校註冊率未達6成，依據「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」及「私校法」第55條規定，徵詢私立學校諮詢會後，決議發函今年2月22日命該校110學年度全部停招。
教育部指出，和春技術學院要提報停招計畫，內容需保障現有688名學生受教權益，或提供轉學輔導配套措施，如果相關狀況沒改善，未來不排除走向停辦。