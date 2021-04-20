台鐵局長懸缺　民眾黨團：民進黨派系鬥爭不該人民承擔

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針對民進黨政府的前瞻計畫中所制定的鐵道立體化計畫，邱臣遠也提出質疑，當時編列了高達3000億的預算，完工後反而降低了台鐵的行車速度與容量，整體的營運成本也大幅增加2至3倍，該計畫還有高達3516億元尚未發包，執行後可能也會面臨相同問題。民眾黨團要鄭重呼籲政府，應立刻盤點所有鐵路立體化計畫，將無用且高價的預算，優先分配給更重要的鐵道安全系統；先前承諾將再投資的1200億是分配在那些是哪些基礎建設、是否包含道路安全設施和施工安全補強，都要說清楚。若再不重視安全，台鐵近年來發生的事故，將會一再發生。
立委張其祿則表示，台鐵過去20年來幾乎每年都發生事故意外，結論始終都是「組織改造」，但無論是內部改革或是公司化、民營化，車路分離的原則是一定要貫徹的。為了達到這目的，首先要盤點台鐵的資產情況，針對尚未核可和發包的工程，更應盤點公安及工安效率。
張其祿表示，這次事故不只是台鐵的問題，也是政府組織結構性問題，去年立法院預算中心作的研究報告就明顯指出，身為鐵路工程主管機關的鐵道局，直到現在仍無國家級的鐵道安全計畫。鐵道局的職掌就是辦理鐵路、大眾捷運與其他鐵道運輸系統之工程建設及監督管理責任，鐵道局應擔起責任，加強監管能力，不要閃躲。
針對台鐵局長從年初懸缺至今，甚至傳出交通部早有局長人選，但因為派系鬥爭卡在行政院。邱臣遠表示，王國材既然敢接部長位子就應該有勇氣與決心，不管是人選問題還是派系鬥爭，都不應該讓全國人民承擔，應該向政院溝通，儘快把台鐵局長人選提出來。