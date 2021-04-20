NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台鐵局長懸缺　民眾黨團：民進黨派系鬥爭不該人民承擔

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-20 10:28:40

▲民眾黨台鐵改革小組記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.20）
▲民眾黨舉行台鐵改革監督小組系列記者會，呼籲停止撒幣建設，以軌道安全優先。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.20）
交通部長林佳龍日前為太魯閣號列車出軌事故請辭，行政院長蘇貞昌批准辭呈，布由交通部次長王國材升任交通部長。台灣民眾黨立院黨團呼籲政府負起災後社會重建的工作，並儘速提出台鐵組織改革方案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨立院黨團今日舉行「台鐵改革監督小組系列記者會—停止撒幣建設  軌道安全優先」記者會。民眾黨團總召邱臣陳遠表示，交通部長確定由王國材次長接任，但台鐵局長一職懸缺至今未見任何人選，「實在不懂行政院到底在想什麼！」災後重建是政府應負的責任，政府須協助罹難者家屬心靈重建、第一線救災人員創傷壓力，以及整個台灣社會對於事故的反省，政府應將善款妥善運用在災後社會重建上，他要求在3個月內修法，民眾黨團也會持續監督。

針對民進黨政府的前瞻計畫中所制定的鐵道立體化計畫，邱臣遠也提出質疑，當時編列了高達3000億的預算，完工後反而降低了台鐵的行車速度與容量，整體的營運成本也大幅增加2至3倍，該計畫還有高達3516億元尚未發包，執行後可能也會面臨相同問題。民眾黨團要鄭重呼籲政府，應立刻盤點所有鐵路立體化計畫，將無用且高價的預算，優先分配給更重要的鐵道安全系統；先前承諾將再投資的1200億是分配在那些是哪些基礎建設、是否包含道路安全設施和施工安全補強，都要說清楚。若再不重視安全，台鐵近年來發生的事故，將會一再發生。

立委張其祿則表示，台鐵過去20年來幾乎每年都發生事故意外，結論始終都是「組織改造」，但無論是內部改革或是公司化、民營化，車路分離的原則是一定要貫徹的。為了達到這目的，首先要盤點台鐵的資產情況，針對尚未核可和發包的工程，更應盤點公安及工安效率。

張其祿表示，這次事故不只是台鐵的問題，也是政府組織結構性問題，去年立法院預算中心作的研究報告就明顯指出，身為鐵路工程主管機關的鐵道局，直到現在仍無國家級的鐵道安全計畫。鐵道局的職掌就是辦理鐵路、大眾捷運與其他鐵道運輸系統之工程建設及監督管理責任，鐵道局應擔起責任，加強監管能力，不要閃躲。

針對台鐵局長從年初懸缺至今，甚至傳出交通部早有局長人選，但因為派系鬥爭卡在行政院。邱臣遠表示，王國材既然敢接部長位子就應該有勇氣與決心，不管是人選問題還是派系鬥爭，都不應該讓全國人民承擔，應該向政院溝通，儘快把台鐵局長人選提出來。

▲民眾黨立院黨團舉行「台鐵改革監督小組系列記者會—停止撒幣建設
▲民眾黨立院黨團舉行「台鐵改革監督小組系列記者會—停止撒幣建設 軌道安全優先」記者會，對交通部提出台鐵改革要求。（圖／民眾黨立院黨團提供）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答

PK擂台

丁怡銘回鍋政院、月領12萬！您覺得此人事命令是否適當？

適當
不適當
12.23%87.77%
2021-04-19-2021-04-25

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
42.62%57.38%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀