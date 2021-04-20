涉侵占5萬多片口罩牟利　三軍總醫院醫務行政員30萬交保

（中央社記者林長順台北20日電）檢調獲報，三軍總醫院黃姓醫務行政員等人，涉嫌勾結業者侵吞原本無償發放給照服員的口罩5萬餘片，再販售給照服員牟利。北檢昨天約談黃女等人到案，今天諭令30萬元交保。





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新冠肺炎去年爆發後，台北市衛生局依防疫物資及資源建置實施辦法規定，定期「無償」發放一般醫用及外科口罩給三軍總醫院，由三總提供給院內工作的各類人員使用，發放對象包含護佐及照服員。





檢調獲報，負責發放口罩的三總醫勤室醫務行政員黃姓女子，涉嫌勾結承包護理佐理員、照顧服務員的楊姓業者，自去年3月至12月間，由楊女以公司名義領用5萬多片醫療口罩，再指示派駐在三總的領班等人，以一片新台幣5元價格，賣給公司的照服員，牟取不法利益。





檢調另查出，楊姓業者為了減少經營成本，未依規定為聘僱的護佐投保勞工保險或中斷未續保，並指示員工以影印方式變造報表，顯示護佐在契約履行期間均有投保的不實內容，按月提交給三總，總計106年至108年變造共計600餘筆，違約派遣護佐當班7000餘班，不法獲利350餘萬元。





台北地檢署昨天指揮廉政署兵分11路搜索，並約談黃女、楊女等人說明。檢察官漏夜複訊後，認定黃女、楊女等人涉犯貪污治罪條例侵占公有財物罪等罪，諭令黃女30萬元交保、楊女100萬元交保，其餘被告分別以10萬至30萬元不等金額交保。（編輯：張銘坤）1100420



