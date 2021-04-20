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中鋼首季稅前大賺130億　年增暴衝610%創新高

中央社

2021-04-20 09:11:53

▲（圖/中央社）
▲中鋼3月稅前淨利達新台幣56.37億元，首季稅前大賺130.99億元，年增幅度高達610%。（圖/中央社）

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）中鋼3月稅前淨利達新台幣56.37億元，首季稅前大賺130.99億元，年增幅度高達610%，中鋼指出，兩者均創採用合併財報制度、2013年以來新高。

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中鋼3月營收寫新猷，達368.94億元，相較2月成長23%，年增率33%，寫下歷史新高，3月稅前淨利56.37億元，月增46%；首季營收達978.21億元，年增26%，首季稅前淨利達130.99億元，相較去年同期虧損25.66億元，年增幅達610%。

中鋼指出，3月、首季稅前淨利均為採用合併財報制度、2013年以來新高。主要因受惠鋼市復甦，鋼品銷售單價、數量續揚，加上3月業外礦產投資收益，帶動稅前淨利增加。

鋼鐵需求暢旺，全球鋼市走強，中國寶武、鞍鋼、越南河靜鋼廠陸續開出高盤，中鋼日前公布5月內銷盤價，平均漲幅達8.1%，中鋼第2季營收有望突破千億元大關，獲利表現可期。

中鋼股價19日終場收在漲停價38.65元，寫下2008年9月以來新高，中鋼主管指出，鋼鐵市場上波榮景出現在2008年左右，但隨後因中國產能開出，以大量、低價的鋼品擾亂全球鋼鐵供給，導致鋼市疲弱多時，去年又逢疫情衝擊，鋼市急凍。

他表示，不過隨著後疫情時代來臨，各國大力推動基礎建設，將帶動大量鋼鐵需求，同時，中國已訂定2030年達到「碳達峰」及2060年「碳中和」目標，已經開始實施減排限產措施，全球鋼鐵供應吃緊。

觀察基本面部分，中鋼主管認為，低價鋼品大量傾銷狀況已不復存在，且基礎建設、大型投資持續推動，鋼市結構明顯較以往健康，看好高鋼價時代來臨。（編輯：楊凱翔）1100419

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