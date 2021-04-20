寵愛媽咪超有禮 滿仟送佰、抽獎、品牌快閃齊登場
記者陳美嘉／高雄報導
2021-04-20 09:16:28
百貨母親節檔期陸續開跑，高雄夢時代有滿仟送佰、抽獎、三麗鷗家族來店禮，還推出早鳥聚餐方案；漢神百貨規劃印象生活卡友來店禮及眾多頂級品牌獨家快閃；486團購祭出家電優惠，指定商品再加碼贈486先生評為「全台最好吃星級飯店牛肉麵」。
高雄夢時代及統一時代百貨高雄店「母親節Love Mom」即日起起至5月9日止，推出寵愛媽媽的好康優惠。全館指定店櫃消費滿仟送佰，滿額還可參加「寵愛媽咪抽獎」活動，送3大明星家電組，每周再送5位幸運民眾入住亞洲首間Tapestry精選酒店「台北時代寓所」。4月22日至4月30日，民眾參與夢時代母親節早鳥聚餐方案，至指定餐廳消費滿3,000元即可獲得濃郁美味的不二緻果真芋頭蛋糕。療癒系會員限量來店禮主打「三麗鷗家族」系列商品，有不銹鋼保鮮碗組、隨行杯、摺疊自動傘等。 漢神百貨開店慶以「生活即藝術」為主題展開，「印象生活卡友來店禮」分別以印象派創始大師莫內的4幅名畫為主題設計，有藍色睡蓮咖啡杯盤組、日出印象三摺傘等，同時也將大門口打造成令人驚艷的法式花園造景。在全館活動方面，即日起至5月9日推出藝遊快活總抽獎，有機會抽中知名飯店住宿券。今年還特別邀請眾多頂級品牌獨家快閃，包含即日起至4月26日享有「家具界勞斯萊斯」美譽的義大利殿堂級手工家具「porada」、即日起至4月25日媲美藝術品的義大利精品鞋「RENE CAOVILLA」。 即將迎接母親節，電商平台買氣逐漸湧現。486團購觀察，健康美體及智慧持家小家電成長幅度最顯著，2,000元至3,600元以及15,000元至23,000元為最暢銷價格區間。冷熱眼部按摩器、美腰舒展機、冷凝水離子吹風機、迷你按摩槍、洗碗機及掃地機衝上熱銷榜。 除了各式家電，滴雞精、燕窩、低卡蒟蒻禮盒等商品也登上母親節熱門伴手禮。即日起至5月9日止，486團購祭出家電優惠44折起，指定商品再加碼贈486先生評為「全台最好吃星級飯店牛肉麵」的誠品行旅炙燒和牛頰牛肉麵。