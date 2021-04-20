感念林佳龍　洪慈庸肯定：一直用心為人民付出

一直是用心為人民付出的人，

相信為人民做事的人不會孤單。

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離開是政務官的承擔，也是責任政治的必然，回憶初見林佳龍，正值2013年我家裡發生變故時，當時，他是個眼神銳利、身形還很纖瘦、意氣蓬發的立法委員。很聰明但有點距離感，是我對他的第一印象。

林佳龍私下協助和義務律師討論案件，也幫助提案軍事審判法的修法，與跨黨派的立委合作促成制度改革，也一直默默關心我們家的狀況，沒有讓媒體和外界知道，讓自己非常感動，因此確信林佳龍是一個誠懇的人。

隔年，林佳龍當選台中市長，開始替擘劃了十年的台中願景打基礎，包含規劃社會住宅、汙水下水道、大台中山手線、空汙分類防治、老人健保排富等，有人說「吃力不討好」，但也是這些政策才凸顯，林佳龍是個堅持理想的人。

洪慈庸指出，在這一連串悲傷中，除了看見許多來自民間的善心力量，也看到林佳龍部長很負責的陪著大家走完這一段路，在受訪畫面中看到他，眼神裡盡是自責和悲傷。我想感謝他，這段時間即便面對煎熬責難，但仍舊做好善後的工作；離開職務前，也仍然鼓勵著台鐵人邁開腳步改革。





洪慈庸感慨表示，19日是林佳龍擔任交通部長的最後一天，不變的是，他一直是用心為人民付出的人，我相信，為人民做事的人不會孤單。



