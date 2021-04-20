感念林佳龍　洪慈庸肯定：一直用心為人民付出

洪慈庸說，在面對洪仲丘事件，林佳龍私下協助和義務律師討論案件，也幫助提案軍事審判法的修法，與跨黨派的立委合作促成制度改革，也一直默默關心我們家的狀況，沒有讓媒體和外界知道，讓自己非常感動，因此確信林佳龍是一個誠懇的人。
隔年，林佳龍當選台中市長，開始替擘劃了十年的台中願景打基礎，包含規劃社會住宅、汙水下水道、大台中山手線、空汙分類防治、老人健保排富等，有人說「吃力不討好」，但也是這些政策才凸顯，林佳龍是個堅持理想的人。
洪慈庸說，歷經2018年的選舉挫敗，林佳龍轉任交通部長，感覺他個性圓融了，身材也圓了，不過還是不改「政策控」的性格。回顧林佳龍擔任交通部長的評價，很多人說他是「很會做事」但「很不會說話」。
洪慈庸認為，林佳龍上任後連兩次航空業罷工的事件，確實是仰賴他經過民意洗禮累積的智慧，才能圓滿調和；也要肯定原本相較弱勢的各團體協會和基層職員，也在林佳龍任內開始受到更多重視。而今，太魯閣號的不幸事故，讓全國都因逝去的寶貴生命悲痛，再好再厲害的部長，也要因此負起政治責任下台。
洪慈庸指出，在這一連串悲傷中，除了看見許多來自民間的善心力量，也看到林佳龍部長很負責的陪著大家走完這一段路，在受訪畫面中看到他，眼神裡盡是自責和悲傷。我想感謝他，這段時間即便面對煎熬責難，但仍舊做好善後的工作；離開職務前，也仍然鼓勵著台鐵人邁開腳步改革。
洪慈庸感慨表示，19日是林佳龍擔任交通部長的最後一天，不變的是，他一直是用心為人民付出的人，我相信，為人民做事的人不會孤單。