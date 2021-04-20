天網滲透？加拿大海底撈每桌2監視器 錄像回傳中國
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-20 10:29:26
中國知名連鎖火鍋店「海底撈」在加拿大的分店傳出在用餐的桌上安裝監視器，且與中國的「社會信用監控系統」有關，其中一間分店經理雷恩（Ryan Pan）坦言，公司要求他們每張桌子都必須裝設2具監視器，以拍攝員工的工作狀況及上門用餐的客人。海底撈安裝監視器，並將影像回傳中國的事件爆出引發熱烈討論。
綜合外媒報導，加拿大溫哥華的海底撈火鍋店經理雷恩表示，店內應總公司要求安裝了60個以上的監視器，這些監視器被用來監督員工按照公司標準流程，並且承認這些影像會被傳回中國，但不願進一步透露細節。
中國民主運動者艾薇（Ivy Li）接受《星期日衛報》（The Sunday Guardian）訪問時直言，高膽餐廳是竊聽的最佳場所之一。艾薇指出，海底撈作為知名得餐廳，除了一般用餐的客人，也會有重要人士在餐廳裡與客戶碰面，企業中的高階主管也會在用餐時討論公司策略，甚至是政治人物也有可能被拍下並回傳至中國。
值得注意的是，海底撈溫哥華分店距離中國領事館不到10分鐘路程，中國電子設備公司「華為」的員工宿舍也在海底撈附近。由於中國運用大量監視器行形成「天網系統」，號稱管控社會秩序，實質上人民的一舉一動都遭到監視，並以「社會信用評分體系」為人民打分數，分數低的人可能被限制購買機票、車票，這些因素讓外國人對於中國餐廳分店在海外收集影像數據感到格外擔憂。