丁怡銘致電找洩密者？游錫堃未否認：兩院應平等溝通
記者吳承翰／台北報導
2021-04-20 10:39:36
行政院前發言人丁怡銘去年11月鬧出萊牛牛肉麵風波黯然辭職，近日遭媒體發現他已於三月時用有給職顧問的形式，持續掌管行政院輿情業務。此消息傳出後，丁又遭爆，曾為了府院高層對於公投不提對案，打電話給立法院長游錫堃辦公室，質問「消息是誰放的？」游錫堃今（20）日受訪說，行政院、立法院都屬於憲政機關，應該秉持相互尊重原則，才不會落外界口實。游雖沒有直接證實此事，但他也不否認這件事發生過。
日前府院高層商討應對公投，傳出副總統賴清德、立法院長游錫堃、立法院民進黨團總召柯建銘主張提對案，正面對決公投，而行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀則主張不提對案，避免激怒公投支持者。消息流出後蘇陣營大為光火，開始找「洩密者」，也找到游錫堃頭上。
上午游錫堃主持朝野協商，在進議場前接受媒體訪問，媒體問及丁怡銘是否有打電話來找洩密者？游錫堃說，兩院都是憲政機關，應秉持相互尊重的原則，有事情就循正常管道，能避免外界無謂的臆測。
媒體再問是否有打電話一事，游錫堃則說，細節的部分他不談，但憲政機關就該秉持正常溝通管道。記者再問，是否感覺不被尊重？游重申，循正常管道，可避免外界臆測跟不必要的干擾。媒體最後再問，是否有回去跟行政院高層反映？游說「就說這樣就好了」。