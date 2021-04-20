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柯文哲新粉專「台灣阿北」上線　首推街道正名運動

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-20 10:41:33｜2021-04-20 10:43:36

▲柯文哲（圖/翻攝柯文哲台灣阿北粉專）
▲台北市長柯文哲今（20）日開設新粉專「台灣阿北柯文哲」，標榜新粉專很台灣、很本土，希望讓民眾重新認識自己，粉專上線首推「台灣街道正名運動」影片（圖/翻攝柯文哲台灣阿北粉專）
台北市長柯文哲今（20）日開設新粉專「台灣阿北柯文哲」，標榜新粉專很台灣、很本土，希望讓民眾重新認識自己，粉專上線首推「台灣街道正名運動」影片，柯文哲在影片中更直嗆民進黨，號稱最本土卻位在「北平東路」上，很奇怪。

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柯文哲近年被視為親中份子，「台灣阿北柯文哲」新粉專一上線，不以文字闡述理念，推出2則影音告訴民眾，在新粉專中可以認識新的柯文哲，首推「台灣街道正名運動」影片，號召民眾一同參與。

柯文哲表示，「想從街道認識台灣，真的很難」，自己常常在台北街頭散步，但是抬頭一看，發現街道名全部都來自中國，怎麼會是寧夏、西藏、北平、天津、長安等地名，台北市怎麼到處都是中國的省份和城市。

柯文哲說，看看立法院周邊，竟然被整個中國包圍，有濟南、青島、杭州等路段，且其他台灣縣市也都是這種路名，「為何我們沒有屬於台灣真正的街道？」，同樣是城市，台灣居然沒有用自己的城市名來當路名。

柯文哲認為，會有這些路名是歷史的痕跡，國民黨來台超過70年，除了尊重歷史，我們應該好好想一想我們自己的身份柯文哲也點名，號稱最本土的民進黨，最愛講台灣意識的政黨，他們的所在地卻在北平東路，感覺很奇怪。

柯文哲指出，改路名茲事體大，因此，希望選出一條路名或是公共設施來做正名，代表台灣精神的正名運動，改路名是最貼近生活的正名運動，不分黨派，單純是居住在台北市的人，希望有一個代表「台北市」的路名，期待網友提出建言，哪一條路名最具指標性。

柯文哲也說，改路名是很大的工程，不希望造成擾民，可以試著找出影響最小的路段，可以參考當年介壽路改成凱達格蘭大道的經驗，象徵威權體制的瓦解，但是只有一個戶籍所以很容易改，今天先拋出這個街道正名的想法，想聽聽民眾的看法。
 

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