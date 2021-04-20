NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

王國材接任交通部長首日　曝台鐵局長「我找好了」

記者劉雅文/台北報導

2021-04-20 10:42:32｜2021-04-20 10:42:37

▲交通部今天舉辦新舊任部長交接儀式。（圖／記者朱永強拍攝）
▲交通部今天舉辦新舊任部長交接儀式。（圖／記者朱永強拍攝）
交通部長林佳龍，因為台鐵太魯閣出軌事件請辭下台，行政院宣布由政務次長王國材接任交通部長，從今（20）日起生效，交通部一早也舉辦了交接典禮，由林佳龍轉交印信給新任部長王國材。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王國材在會後訪問中也透露，目前他已經找到台鐵局長了，會簽（呈）上去，改革一定要等，台鐵局需要一個馬上能上手的局長，所以團隊到定位，就是最重要的事情。根據了解，新任局長人選預計將從台鐵局內升，至於擔不擔心選擇的新任局長簽呈送上去會被「卡」？王國材很有信心表示：「不會」。

王國材提到，台鐵改革有一系列事情，當然一開始就是工區管理、相關安全建設，會按照我們時程表來進行。至於新任局長，王強調，肯定是可以馬上上手的人，不能說來了還要交換名片，也已經跟行政院長蘇貞昌溝通過，至於鐵道局長人選，則是會先由副局長代理。

另外，立委陳明文在立法院交通委員會質詢時表示：「交通部長辭職下台，政務官不但沒下台負責，反而升任部長？」，對此王國材回應，針對太魯閣出軌事件，交通部重大工程督導會報，是討論進度跟品質，下面設工程查核小組，這部分是技監來主持，過去因為每一個局處工程都是數百項，查核小組去看了以後會評甲等、乙等、有無缺失等，會交由各相關單位，針對問題作改善，用書面方式提報回來，如果資料OK，查核小組就能通過。

王國材強調，每個局處都要把工程做好，可能未來跟安全有關項目，除了接受查核後的書面報告改善以外，可能要現場查核，這部分未來會來做。至於針對太魯閣事件相關單位咎責，王國材也表示，台鐵局正在釐清聯合大地的監造疏失，目前針對合約處理中，不排除會對聯合大地求償。

另外，針對立法院有不少聲音，質疑王國材有些派系的色彩，是「菊系」人馬，對此王國材也回應，認爲他跟林佳龍、蘇貞昌，或是陳菊，都是以專業進行該做的事情，強調專業還是最重要的。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

你覺得哪個「虛擬小三」行徑最不要臉？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答

PK擂台

丁怡銘回鍋政院、月領12萬！您覺得此人事命令是否適當？

適當
不適當
12.23%87.77%
2021-04-19-2021-04-25

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
42.62%57.38%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀