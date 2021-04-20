王國材接任交通部長首日　曝台鐵局長「我找好了」

王國材提到，台鐵改革有一系列事情，當然一開始就是工區管理、相關安全建設，會按照我們時程表來進行。至於新任局長，王強調，肯定是可以馬上上手的人，不能說來了還要交換名片，也已經跟行政院長蘇貞昌溝通過，至於鐵道局長人選，則是會先由副局長代理。
另外，立委陳明文在立法院交通委員會質詢時表示：「交通部長辭職下台，政務官不但沒下台負責，反而升任部長？」，對此王國材回應，針對太魯閣出軌事件，交通部重大工程督導會報，是討論進度跟品質，下面設工程查核小組，這部分是技監來主持，過去因為每一個局處工程都是數百項，查核小組去看了以後會評甲等、乙等、有無缺失等，會交由各相關單位，針對問題作改善，用書面方式提報回來，如果資料OK，查核小組就能通過。
王國材強調，每個局處都要把工程做好，可能未來跟安全有關項目，除了接受查核後的書面報告改善以外，可能要現場查核，這部分未來會來做。至於針對太魯閣事件相關單位咎責，王國材也表示，台鐵局正在釐清聯合大地的監造疏失，目前針對合約處理中，不排除會對聯合大地求償。
另外，針對立法院有不少聲音，質疑王國材有些派系的色彩，是「菊系」人馬，對此王國材也回應，認爲他跟林佳龍、蘇貞昌，或是陳菊，都是以專業進行該做的事情，強調專業還是最重要的。