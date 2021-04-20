名家論壇》蕭徐行／林走丁來　蘇貞昌做的心安嗎?

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也許要丁怡銘回鍋行政院就是希望藉由這位網路大將再來帶風向，扭轉形象，以扭轉蘇貞昌這一年多來種種爭議又跋扈的形象與爭議。蘇院長在國家政策無多大進展，也提不出令人耳目一新的大政策，卻在各級機關人事首長的任命上「排除異己」、「剛愎自用」，有媒體就報導，民進黨黨政高層直言，台鐵局長人事案遲遲無法拍板，正可讓外界一窺行政院長蘇貞昌對各部會「人事一把抓」的行事風格，其實不只交通部人事，其他部會亦然，還有財政部所屬公股行庫董總座人事、國公營事業子公司、孫公司高層，到警政高階人事，無一不要等蘇揆態度、點頭，所以台鐵局長人事恐怕還要再等一等。就由於台鐵局長遲遲無法定案，就發生了交通部長鞠躬下台，台鐵局代局長(交通部次長)、副局長等官員不用負責下台的奇異現象。
然而，也許深知推動改革會得罪人，台鐵的改革更是阻礙重重，自從賴清德副總統擔任行政院長時就提出的「台鐵體檢報告」，始終沒有具體落實或重大進展，由於企業文化的輕忽與鬆散，終於釀成這樣一個慘劇。然而，面對這樣一個重要的改革時刻，行政院除了自吹自擂的說做了多少工作外，完全沒有主動積極地想要趕快的推動改革，反而一再的推託敷衍，很怕因為改革招致罵名，蔡總統對於行政院這樣消極不作為的態度，不知是無法介入還是根本無所謂，除了漂亮的場面話外，完全沒有督促行政院趕快推動台鐵改革的態度。
蔡總統如此的「尊重」蘇院長，就讓「蔡蘇體制」成為1997年修憲以來，第一次出現的「雙首長制」政府。外界都相當好奇，蘇貞昌的強勢作風是因為蔡總統這麼尊重「國之棟樑」的行政院長，還是蔡總統為了穩定自己第二任的跛腳時間，以免派系鬥爭與接班梯隊奪嫡事件提早爆發，並且借用蘇院長來當828四大公投風暴的擋箭牌呢？
因為政府在防疫期間的處置得宜，使得蘇院長在這一年中成為歷來少數擁有高支持度的行政院長。性格強硬的蘇貞昌院長又是2018年民進黨慘敗後，輔助蔡英文站穩陣腳並於2020年得以連任的最大功臣。加上蘇貞昌接任之初就要求一定程度的人士任命，這都讓蘇院長越來越強勢，甚至架空總統的部分權力。蘇貞昌院長的強勢領導風格及剛愎自用的鴨霸作風屢陷爭議，但是還不錯的支持度與滿意度就讓換行政院長師出無門，除非蔡英文能夠動員到足夠的派系力量把蘇貞昌搞下來，否則要換院長談何容易。
但是這樣剛愎自用的施政作風以及規避責任的態度也逐步累積成為民眾對於民進黨的不滿，太魯閣號發生的意外事故及死傷災難看似哀戚，卻可以感受到民眾對於執政黨的怨與恨，最快就會在828公投日開始噴發。如果這麼有政治經驗的蘇貞昌院長，還不懂得怎麼讓民眾信服，還只是想找丁怡銘用網軍帶風向，抹黑對手，那真的就搞不清民意如流水，也表示2024年民進黨不會在這麼一帆風順了。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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