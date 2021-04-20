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如何因應缺水危機　王文淵給政府這樣的建議

記者陳志仁／新北報導

2021-04-20 10:53:17

王文淵
▲台塑集團總裁王文淵（中）認為，其實台灣農產品的量能還是不夠，可以用工業來支持農業，有效的分配水資源也是一個方法。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.20）
台灣面臨百年來罕見的旱象，導致水情吃緊，進而影響民生用水，有人將矛頭指向靠水從事生產的工業大戶；台塑集團總裁王文淵認為，其實台灣農產品的量能還是不夠，可以用工業來支持農業，有效的分配水資源也是一個方法。

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動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科今（20）日在新北市政府舉行新廠投資記者會，宣布斥資3000億元在新北市泰山南林科技園區投資興建12吋先進晶圓新廠；身兼全國工業總會（工總）理事長的台塑集團總裁王文淵、南亞科董事長吳嘉昭及總經理李培瑛聯袂出席外，新北市長侯友宜也率相關局處首長到場致意。

媒體則詢問王文淵有關台灣缺水的危機，靠水從事生產的工業大廠如何因應？王文淵回應，他連任全國工業總會（工總）理事長時就提到，台灣的水資源很豐沛，但能用的水很少，因為台灣的地理環境很不好，高山、平原很短，下雨的水一下就跑到海，所以要以儲水的方式來因應。

王文淵指出，台灣約70％的水用在農業灌溉，不到10%用於工業，但台灣農產品的量能還是不夠，其實可以用工業來支持農業，因此有效的分配水資源也是一個方法；此外，台灣的下雨量很大、水資源很多，但能運用的水資源只有20.2%，如何有效的推動節約用水，政府部門應深入研究及解決。

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