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接任交通部長首日　王國材「一首歌」曝心情

記者劉雅文/台北報導

2021-04-20 10:59:20｜2021-04-20 11:17:03

▲交通部今天舉辦新舊任部長交接儀式。（圖／記者朱永強拍攝）
▲交通部今天舉辦新舊任部長交接儀式。（圖／記者朱永強拍攝）
交通部長林佳龍，因為台鐵太魯閣出軌事件請辭下台，行政院宣布由政務次長王國材接任交通部長，從今（20）日起生效，交通部一早也舉辦了交接典禮，由林佳龍轉交印信給新任部長王國材。

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新任的部長王國材，在致詞中也提到，從昨天到現在，林部長（林佳龍）是越來越輕鬆、充滿歡笑，但我責任越來越大，昨天祝福簡訊回到晚上兩點，王還強調，有一首歌能表達他的心情，現在開始可能每天都要唱「囚鳥」。

▲交通部今天舉辦新舊任部長交接儀式。（圖／記者朱永強拍攝）
▲交通部今天舉辦新舊任部長交接儀式。（圖／記者朱永強拍攝）
 

王國材提到，蘇花改、南迴公路拓寬、桃園機場三航廈3月發包成功等，這些指標都是林部長在交通部代表作，他設下天花板很難達到，但王強調會繼續努力，並且宣示他未來要努力的八大方向，其中第一點就是落實台鐵改革、確保行車安全。

第二個王國材則是希望繼續成就完善便捷的交通網，第三點如期完成桃園機場建設、第四點則是推動港務建設、提升國際競爭力，第五點則是加強偏鄉建設、實現交通正義，讓城鄉差距可以縮小。

第六點則是希望推動觀光業轉型，迎接後疫情時代，王國材希望先健全國內觀光業體質，再全力衝刺國際市場，第一步就是國旅、協助產業轉型，另外他還希望未來加強智慧運輸，透過5G技術來做列車監控等，最後一個則是希望降低事故死亡率，在高齡者跟汽車意外的部分，希望道安會跟公路總局來協助提升。

在交接典禮上，卸任部長林佳龍則是開玩笑說，今天他很想唱一首歌，於是當場念出歌詞，「咱是上知己，無分我亦你；咱若有代誌，互相來扶持」，最後更忍不住唱出「因為你是我的兄弟」，以這首歌獻上對新任部長王國材的祝福，林佳龍提到，千言萬語就是四個字「祝福支持」。

▲交通部今天舉辦新舊任部長交接儀式。（圖／記者朱永強拍攝）
▲交通部今天舉辦新舊任部長交接儀式。（圖／記者朱永強拍攝）
林佳龍強調，沒有交通幫，只有交通團隊，感謝大家一起打拼，成為美好回憶，也期待新部長帶領下台灣交通越來越好，最後他在眾人的鼓掌、歡送致意中，搭車離開交通部，離開前也不忘跟王國材相擁打氣。

▲交通部今天舉辦新舊任部長交接儀式，林佳龍跟王國材相擁致意。（圖／記者朱永強拍攝）
▲交通部今天舉辦新舊任部長交接儀式，林佳龍跟王國材相擁致意。（圖／記者朱永強拍攝）
 

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