接任交通部長首日　王國材「一首歌」曝心情

王國材提到，蘇花改、南迴公路拓寬、桃園機場三航廈3月發包成功等，這些指標都是林部長在交通部代表作，他設下天花板很難達到，但王強調會繼續努力，並且宣示他未來要努力的八大方向，其中第一點就是落實台鐵改革、確保行車安全。
第二個王國材則是希望繼續成就完善便捷的交通網，第三點如期完成桃園機場建設、第四點則是推動港務建設、提升國際競爭力，第五點則是加強偏鄉建設、實現交通正義，讓城鄉差距可以縮小。
第六點則是希望推動觀光業轉型，迎接後疫情時代，王國材希望先健全國內觀光業體質，再全力衝刺國際市場，第一步就是國旅、協助產業轉型，另外他還希望未來加強智慧運輸，透過5G技術來做列車監控等，最後一個則是希望降低事故死亡率，在高齡者跟汽車意外的部分，希望道安會跟公路總局來協助提升。
在交接典禮上，卸任部長林佳龍則是開玩笑說，今天他很想唱一首歌，於是當場念出歌詞，「咱是上知己，無分我亦你；咱若有代誌，互相來扶持」，最後更忍不住唱出「因為你是我的兄弟」，以這首歌獻上對新任部長王國材的祝福，林佳龍提到，千言萬語就是四個字「祝福支持」。
林佳龍強調，沒有交通幫，只有交通團隊，感謝大家一起打拼，成為美好回憶，也期待新部長帶領下台灣交通越來越好，最後他在眾人的鼓掌、歡送致意中，搭車離開交通部，離開前也不忘跟王國材相擁打氣。