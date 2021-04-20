「水盒子」監控水質 　中市查獲業者排放廢水

台中市環保局今年3月接獲民眾報案，神岡、大雅交界河流出現泡沫廢水，為揪出污染來源，環保局於民眾陳情地點裝設「水盒子」水質感測器24小時監控，成功查獲2家金屬表面處理業非法排放廢水，當場採集水樣化驗存證，將依違反「水污染防治法」規定分別開罰18萬元、201萬6仟元。

我是廣告 請繼續往下閱讀

環保局表示，透過「水盒子」可以掌握水色異常時段及水質變化情形，經分析發現陳情地點河流導電度異常，循線往上游追查後，成功查獲2家金屬表面處理業者未妥善操作廢污水處理設施而排放廢水，其中一家放流水水質pH值超標，另一家懸浮固體超標達20倍以上、化學需氧量超標達10倍、重金屬總鉻也超過放流水標準，後續依水質檢測結果及違規情節裁罰。

環保局長陳宏益指出，稽查人員接獲民眾陳情後抵達現場時，為避免相關污染事證已消失，環保局化被動為主動，向環保署申請補助布設「水盒子」，在高污染潛勢熱區下游24小時即時監控河川水溫、溶氧、導電度及pH值，藉由水質監測數據趨勢圖掌握違法排放週期，於排放高峰期進廠稽查並採集放流水樣，就違規事證依法告發處分。

環保局表示，自去年起，環保局於高污染潛勢熱區及死魚好發區布設30台「水盒子」水質感測器，期間依照污染源特性滾動式更新布設點位，藉由雲端線上即時監控水質狀況，即時反應污染潛勢地區的水體品質，達到污染溯源及水質異常預警等功能。

環保局呼籲，旱季缺水期間河川基流量不足，且因無其他水源流入，一旦排放超標的放流水更易導致魚群死亡、水體水質惡化，提醒事業單位應妥善操作廢污水，降低生態影響。民眾若發現環境污染等公害情事，如死魚、水色異常或事業偷排廢水等情形，請撥打0800-066666免付費電話，或環保局報案專線04-23280380檢舉，環保局接獲通報會在最短時間內通知水體管理單位清理並派員稽查，與市民共同打擊非法，維護清澈乾淨的河川。