深耕台灣DRAM 南亞科技7年投資3000億啟動新廠投資
記者陳志仁／新北報導
2021-04-20 11:38:45
南亞科技今（20）日在新北市政府舉行新廠投資記者會，宣布將於新北市泰山南林科技園區興建一座雙層無塵室12吋先進晶圓廠；南亞科董事長吳嘉昭表示，新廠的投資金額約為3000億元，亦將導入數個10奈米級世代自主技術，藉此宣示DRAM核心事業的堅持，綠色生產的承諾。
吳嘉昭指出，此座廠房將採用南亞科技自主研發的10奈米級製程技術生產DRAM晶片，及規劃建置EUV極紫外光微影生產技術，月產能約為45,000片晶圓，預期可直接提供2,000個優質工作機會，並間接創造產業鏈數千個就業機會；此外，全案以7年分三階段投資，預計2021年底動工，2023 年底完工，2024年開始第一階段量產，總投資金額約為3,000億元。
吳嘉昭因應全球記憶體市場成長趨勢，此次南亞科技投資興建先進晶圓廠，提升國際競爭力，讓南亞科技不僅是台灣的DRAM領導者，更是全球關鍵記憶體供應商；感謝新北市政府透過「新北一條龍」的服務，及經濟部工業局、經濟部投資臺灣事務所等中央政府單位提供的各項協助，未來將持續創新研發，培育台灣關鍵技術人才，以邁向企業永續為目標。」
新北市長侯友宜也率副秘書長張其強等相關局處的首長、及新北市工策會總幹事許炳崑出席記者會；新北市長侯友宜表示，本次規劃3000億投資興建雙層無塵先進晶圓廠，顯示南亞科技對半導體產業的發展，及新北市的投資環境非常的有信心，新北市政府未來一定會全力支持，由招商一條龍團隊努力協助各項證照的申請及審查，也感謝中央部會的大力支持。